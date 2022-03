Nördlinger Regionalligafrauen starten erfolgreich in die Playoffs

Die Regionalliga-Basketballerinnen des TSV Nördlingen können nach einem Kantersieg zum Auftakt in Herzogenaurach schon für die nächste Playoff-Runde planen.

Die Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen starteten in die erste Playoff-Runde. Sie waren zu Gast bei den Shorthorns aus Herzogenaurach, die sich als viertes Team der Nordrunde qualifiziert hatten. Der Kader der Nördlingerinnen war beinahe komplett, allerdings musste mit Katharina Schenk auf eine der wichtigsten Spielerinnen verzichtet werden. Dafür ist Pauline Steinmeyer rechtzeitig zu den Playoffs wieder mit an Bord und unterstützt ihr Team auf dem Weg zur möglichen Meisterschaft.

Der Start ins Spiel verlief zur vollsten Zufriedenheit der Rieserinnen. Bereits nach wenigen Minuten starteten die Gäste aus Nördlingen einen 15:0-Lauf und setzten sich von Anfang an deutlich ab. Besonders Mona Modrzik und Laura Geiselsöder überzeugten mit ausgezeichneten Trefferquoten und ließen kaum eine Chance ungenutzt. Die insgesamt sehr junge Mannschaft aus Herzogenaurach konnte nicht mit dem spielerischen Tempo der Nördlingerinnen mithalten. Folglich war das Ergebnis von 29:10 nach dem ersten Viertel bereits sehr aussagekräftig.

Alle Akteurinnen bekommen Einsatzzeit

Trainer Tony Imreh nutzte die Gelegenheit, allen Spielerinnen Einsatzzeit zu geben und verteilte die Spielzeit nahezu perfekt unter seinen Spielerinnen auf. Besonders Youngster Anna Löffler nutzte die Gelegenheit und versuchte sich immer wieder mit gekonnten Bewegungen Richtung Korb durchzusetzen. Immer wieder konnten einfache Punkte erzielt werden und die Rieser Mädels erhöhten den Vorsprung Punkt um Punkt. Allein Mona Berlitz konnte sieben Ballgewinne verbuchen und zahlreiche Fastbreaks einläuten. Beim Halbzeitstand von 52:20 war die Vorentscheidung über den Ausgang der Partie bereits gefallen.

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich das Bild nicht. Am Ende gewannen die Nördlingerinnen deutlich mit 97:46. Am kommenden Wochenende kommt es zum Rückspiel in eigener Halle. Dass dem Team aus Herzogenaurach noch eine Überraschung gelingen könnte, ist angesichts der Hypothek aus dem ersten Spiel höchst unwahrscheinlich und so können die Rieserinnen bereits für die zweite Playoff-Runde planen.

TSV Nördlingen Isabella Schenk (9/1 Dreier), Pauline Steinmeyer (5/1), Louisa Mussgnug (12), Katja Gerstmeyr (8), Mona Berlitz (24), Sandra Keller (4), Mona Modrzik (4), Paula Wittig (10), Laura Geiselsöder (10), Anna Löffler (11/1)