Pokalspiel steht bevor: Die Angels sind zum ersten Mal der Favorit

Plus Der Angels-Gegner aus Schwabach hat noch keinen Sieg errungen, die Nördlingerinnen können mit Selbstbewusstsein das erste Pokalspiel angehen.

Von Thomas Lambertz

Am Samstagabend heißt es um 17 Uhr für die Eigner Angels aus Nördlinger nach drei Spieltagen in der 1. Frauenbasketballbundesliga die zweite Runde im DBBL-Pokal zu überstehen. Während die Nördlingerinnen vergangenes Jahr auswärts beim damaligen deutschen Meister USC Eisvögel Freiburg knapp mit 68:67 gewann, scheinen die Trauben dieses Mal beim Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga, den Heidolph Schwabach Baskets, nicht so hoch zuhängen.

Die Baskets, versehen mit einem neuen Namenssponsor, konnten aus den ersten drei Spielen noch keinen Sieg verbuchen. Ähnlich knapp wie bei den Angels in Leverkusen, wo man mit einem Punkt verlor, mussten die Schwabacherinnen ihren Auftakt in eigener Halle mit 64:65 an den MTV Stuttgart abgeben. Während sich die Nördlingerinnen berappelten und den Titelverteidiger und deutschen Vizemeister Hannover am Folgespieltag deutlich in die Schranken wies und letzte Woche in Halle ebenfalls punkteten, bekamen die Fränkinnen noch keinen Fuß auf das Basketballparkett.

