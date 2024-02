Regionalliga-Damen gewinnen verdient gegen Neustadt an der Waldnaab

Auch Spiel zwei der Play-downs geht an die TSV-Basketballerinnen. Im letzten Viertel zeigt Nördlingen die beste Leistung der Saison.

Nach dem knappen Sieg gegen Leipzig zum Auftakt der Play-downs hatten die Nördlingerinnen das zweite Heimspiel in Folge. Zu Gast war das Team aus Neustadt an der Waldnaab, das ebenfalls mit einem knappen Sieg gegen Bayern München in die Play-downs gestartet war.

Wiederum konnten die Gastgeberinnen nicht komplett antreten. Nach Unsicherheiten auf beiden Seiten fanden die Nördlingerinnen schneller ins Spiel und setzten sich im ersten Viertel mit 14:10 ab. Dann kam es durch Unaufmerksamkeiten in der Defense zu leichten Punkten für die Gäste, die das Viertel noch zu einem 14:18 drehten. Zu Beginn des zweiten Viertels ließ das Team aus Neustadt Ball und Gegner laufen und setzte sich auf 19:26 ab. Nach einer Nördlinger Auszeit kamen die TSV-Damen wieder besser ins Spiel und konnten zum 34:34 ausgleichen. Neustadt legte noch einen Freiwurf in den Nördlinger Korb und mit 34:35 ging es in die Halbzeitpause.

Im letzten Viertel zeigen die Nördlingerinnen die beste Saisonleistung

Die Rieserinnen legten im dritten Viertel eine kleine Schippe drauf. Die Gäste wurden jetzt schon beim Einwurf mit einer Presse über das ganze Feld verteidigt. Dadurch hatten diese Probleme, den Ball kontrolliert nach vorne zu bringen und die in der ersten Halbzeit noch gut funktionierenden Systeme zu spielen. Das Spielgerät landete ein ums andere Mal in den Händen der TSV-Damen.

Im letzten Viertel steigerte sich das Heimteam nochmals. Man darf dieses Viertel getrost als beste Leistung der gesamten Saison bezeichnen. Den Neustädterinnen wurde in den ersten fünf Minuten kein Korberfolg gestattet, die Anzeigetafel zeigte bereits eine 61:49-Führung. Die Gäste versuchten nach einer Auszeit nochmals die Wende herbeizuführen. Aber an diesem Tag war gegen die Nördlingerinnen kein Kraut gewachsen. Erwähnt werden muss, dass Nördlingen einen Sahnetag von der Dreipunktlinie erwischt hatte. Elf erfolgreiche Würfe fanden den Weg durch den Korb. Der 73:58-Sieg war durch die deutliche Steigerung hochverdient. Am kommenden Samstag steht das erste Auswärtsspiel bei der TG Würzburg an. (AZ)

TSV Nördlingen: Annika Gregor, Sandra Keller 12, Laura Kuprat 4, Anna Löffler 20, Ella Löffler 4, Vroni Michel 4, Rosina Ortelli 13, Olena Vasylenko 16, Elisabeth Winkler.