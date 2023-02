Deutlicher Sieg in den Play-downs für TSV-Basketballerinnen

Lange Zeit können die Regionalliga-Frauen sich im Spiel gegen Herzogenaurach nicht absetzen. Dennoch gewinnen die Rieserinnen am Ende.

Am vergangenen Wochenende bestritten die Regio-Damen des TSV ihr zweites Spiel in den Play-downs. Wie so oft nicht optimal besetzt, konnten sie glücklicherweise auf die Unterstützung von U16-Spielerin Vroni Michel zählen. Gegen das schwächer eingeschätzte Team aus Herzogenaurach war es das klare Ziel, einen Sieg in eigener Halle einzufahren.

Die Nördlingerinnen erwischten den deutlich besseren Start ins Spiel. Lena Graf eröffnete die Partie im ersten Angriff per Dreier und markierte damit die ersten drei ihrer insgesamt 28 Punkte. Sie konnte außerdem ganze 21 Rebounds sammeln und damit sozusagen gleich ein "doppeltes" Double-Double vorlegen.

Im ersten Viertel legten die Schwaben den Grundstein für ihren Sieg. Maßgeblich daran beteiligt war wie so oft Anna Löffler, die in den ersten zehn Minuten kaum zu stoppen war und die Gäste vor erhebliche Probleme stellte. Leider konnten sich die Hausherrinnen lange Zeit nicht richtig absetzen, weil sie sich mit vielen Fehlern und Ballverlusten selbst im Weg standen.

TSV Nördlingen: Basketball-Damen spielen als Nächstes gegen Bayreuth

Trainer Tony Imreh zeigte sich insgesamt nicht ganz zufrieden mit der defensiven Leistung seines Teams, das oftmals leichte Körbe der Franken zuließ. Immerhin offensiv gab es einige Lichtblicke: Gegen die Zone der Gäste fackelte Sandra Keller ein Dreierfeuerwerk ab und beeindruckte mit einer bemerkenswerten Trefferquote. Dennoch schien es im letzten Viertel noch einmal knapp zu werden. Zwischenzeitlich verkürzte die Mannschaft aus Herzogenaurach auf weniger als zehn Punkte und hatte deutlich Aufwind. Die Nördlingerinnen bewahrten jedoch die Nerven und spielten doch noch einen deutlichen 83:64-Sieg heraus.

Das nächste Heimspiel bestreiten die Regio-Damen bereits nächsten Sonntag um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle. Dann erwarten sie den BBC Bayreuth im Ries.

Für Nördlingen spielten: L. Graf (28/1 Dreier), V. Michel, S. Keller (14/4), P. Wittig (6), K. Gerstmeyr (6), S. Nebrich (9/1), A. Löffler (20/2)