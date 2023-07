Basketball

15:38 Uhr

So lief das 3x3-Turnier um die Bayerische Meisterschaft

Die Bayerische Meisterschaft im 3x3 fand in Nördlingen statt.

Plus Bei der neuen Basketball-Spielform, dem 3x3, fand die Bayerische Meisterschaft in Nördlingen statt. Im Finale ging es um den letzten Punkt.

Von Katja Gerstmeyr

Am vergangenen Samstag wurde im Rieser Sportpark die Bayerische Meisterschaft im 3x3 ausgetragen. Bei bestem Wetter fanden den ganzen Tag über Basketballspiele unter freiem Himmel statt und die neuen 3x3-Felder wurden gebührend eingeweiht. Das Organisationsteam um Louisa und Tobias Mussgnug hatte mit der monatelangen Planung ganze Arbeit geleistet und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Auch neben dem Basketballfeld war einiges geboten. Die Fladenpiraten erfreuten sich größter Beliebtheit, jede Menge von fleißigen Helfern gebackener Kuchen ging über die Theke und auch das vom Nördlinger Händler Thrän gesponsorte Obst kam gut an.

Den ganzen Tag herrschte reges Treiben im Sportpark und zahlreiche Zuschauer feuerten die Teams bei ihren Spielen an. Die Kinder in den Altersklassen U10 und U12 machten den Anfang und zeigten Spaß und Einsatz bei ihren Spielen. Die Mädels und Jungs genauso wie die Eltern am Spielfeldrand gaben zwei Stunden lang alles, bis die Siegerteams der U10 und U12 gefunden waren.

