Basketball

17:00 Uhr

Talentschuppen aus dem Norden zu Gast bei den Nördlinger Angels

Plus Die Angels erwarten am Sonntag die girolive Panthers aus Osnabrück in der Hermann-Keßler-Halle. Die Gäste sind ein Sammelbecken deutscher Nachwuchstalente.

Von Kurt Wittmann

Während einige Vereine in der 1. Toyota-Bundesliga der Frauen voll auf die Ausländerkarte setzen und zum Teil nicht eine einzige deutsche Spielerin in ihren Reihen haben, haben sich andere die Ausbildung und Förderung junger, deutscher Spielerinnen zum Ziel gesetzt. Dazu gehört auch der nächste Gegner der Eigner Angels, die girolive Panthers aus Osnabrück, die sich am Sonntag in der Hermann-Keßler-Halle vorstellen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen