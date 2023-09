TSV-Basketballer reisen zum Auftakt nach Unterhaching

Basketball-Regionalliga: Die Korbjäger des TSV kennen den ersten Gegner gut. Auch unter dem neuen Trainer Imreh soll die Jugend eine tragende Rolle spielen.

Für die Basketball-Herren des TSV 1861 Nördlingen beginnt am Samstagabend die neue Saison in der 1. Regionalliga Süd-Ost. Nachdem man im vergangenen Jahr erfolgreich an den Playoffs teilgenommen hatte, möchte man auch in der neuen Spielzeit wieder angreifen, am liebsten wieder in Richtung Endrunde. Während der Kern der Aufstiegsmannschaft um Eichler, Seeberger, Schwarzenberger, Kluger und Schröppel erhalten blieb, brachte die Sommerpause auch einiger Neuerungen für das Rieser Team.

Trainer Mohammad Hajjar geht in Hanau einer neuen sportlichen Aufgabe nach und hinterließ eine Lücke auf der Trainerbank. Gefüllt wurde diese mit zwei bekannten Namen im Nördlinger Basketball, Ex-Angels Trainer Ajtony Imreh als Headcoach, unterstützt von Sebastian Moll als Co-Trainer. Imreh legte in der Vorbereitung besonderen Wert auf aggressive Verteidigung und schnelles Umschaltspiel. Mit seiner Spielphilosophie, geprägt von leidenschaftlichem Einsatz und gutem Zusammenspiel im Angriff, möchte er einen attraktiven Basketball spielen und „so viele Fans wie möglich in die Halle bringen“.

TSV Nördlingen setzt konsequent auf seine jungen Talente

Seine Mannschaft um Kapitän Josef Eichler ist auch in diesem Jahr wieder außerordentlich jung aufgestellt. Wie im vergangenen Jahr werden die beiden U18-Spieler Felix Stoll und Lukas Hahn wieder für die erste Mannschaft auflaufen. Mit Jakob Scherer und Leo Schwarzenberger ergänzen zwei weitere „Eigengewächse“ das Team, die beide alle Nördlinger Jugendmannschaften durchlaufen haben. Die nächsten Nördlinger Talente, Sander Geinitz und Julius Klopfer, können neben ihrer U16-Mannschaft auch durch das Training mit den Herren frühzeitig Erfahrungen sammeln. Mit dem 21-jährigen Deutsch-Italiener Daniele Minguillon hat Teammanager Moritz Pösl gleich einen weiteren Youngster verpflichten können, der auf den Guard-Positionen für Entlastung sorgen und die Truppe vielseitiger im Angriff machen soll.

Neu aufgestellt absolvierten die TSVler in der Vorbereitungszeit vier Spiele, um sich auf die Spielhärte und Geschwindigkeit Deutschlands höchster Amateurliga vorzubereiten. Zwei Heimspiele gegen gute Gegner aus Augsburg und Kronberg entschied der Gastgeber für sich. Zum Abschluss der Vorbereitung reiste man dann zum Freundschaftsturnier des Lokalrivalen Treuchtlingen. Auch wenn man dort am Ende auf Platz vier landete, konnte Coach Imreh durchaus positive Schlüsse daraus ziehen. Besonders im zweiten Spiel, das man knapp mit 81:82 gegen die Treuchtlinger verlor, konnte der Ungar mit Intensität und Einsatz zufrieden sein.

In Unterhaching kennen sich die Rieser Basketballer bestens aus

Zum Saisonauftakt reist der TSV zum bestens bekannten Gegner aus Unterhaching. Nach einer eher enttäuschenden Spielzeit 2022/2023 kämpft das Team von Trainer Stavros Tsoraklidis in diesem Jahr wieder um die Playoffs. Angeführt werden sie dabei von ihrem Topscorer Niklas Kropp, der wie die meisten Hachinger bei Münchner Spitzenteams ausgebildet wurde. Zusätzlich strahlt die Truppe durch eine hohe Trefferquote, insbesondere aus dem Dreierbereich, sowie durch Variabilität im Angriff Gefahr aus. Schwachstelle der Münchner ist traditionell die Defensive, was die Nördlinger für sich nutzen wollen. Speziell Josef Eichler als Topscorer der vergangenen Saison wird unter dem Korb nur schwer zu stoppen sein. In der vergangenen Spielzeit konnten beide Teams je eins der Duelle für sich entscheiden. Tip-off ist am Samstag um 17 Uhr im Lisa-Meitner-Gymnasium in Unterhaching.

