TSV-Basketballer sichern sich in Vilsbiburg Platz fünf

Mit dem 97:87-Sieg im zweiten Platzierungsspiel beenden die Nördlinger ihre Saison angemessen. Kapitän Eichler sticht im Saisonfinale noch einmal heraus.

Auch im zweiten Platzierungsspiel gegen die Baskets aus Vilsbiburg gewinnen die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen verdient mit 97:87. Damit sichern sich die Rieser Platz fünf der gesamten Regionalliga und setzen einen angemessenen Schlusspunkt unter eine beeindruckende Saison. Ein herausragendes zweites Viertel legte dabei den Grundstein für den Erfolg im letzten Spiel.

Nach dem deutlichen 102:81-Heimerfolg wollte das TSV-Team von Trainer Ajtony Imreh auch die letzte Aufgabe der Spielzeit 2023/24 erfolgreich absolvieren und sich so einen ansehnlichen Tabellenplatz erspielen. Der Start in die Partie war dabei äußerst umkämpft. Für die ersten Gästepunkte sorgte Center Robin Seeberger per Mitteldistanzwurf, gefolgt von einem Korbleger von Leo Schwarzenberger. Das Nördlinger Team erspielte sich auch im Anschluss immer wieder gute Würfe, lediglich bei der Trefferquote gab es noch Luft nach oben. Dann begann Kapitän Josef Eichler zu treffen und sorgte für die erste kleine Führung, bevor das Viertel mit 18:20 endete.

Nördlingen gegen Vilsbiburg: Im zweiten Viertel drehen die Rieser auf

Auch im zweiten Abschnitt waren es vor allem die Nördlinger „Bigs“ Eichler und Seeberger, die ihre physische Überlegenheit und Erfahrung nutzten, um zu punkten. In der Folge übernahmen die Guards um Leo Schwarzenberger und Daniele Minguillon immer mehr das Ruder und punkteten nach starkem Zug zum Korb. Mit einem Dreier von Nördlingens Eigengewächs Jakob Scherer konnte sich der TSV dann erstmals wirklich absetzen und führte zweistellig. Die Baskets fanden nur wenige Lösungen gegen die aggressive Gästeverteidigung, leisteten sich einige Ballverluste und hatten gleichzeitig Probleme, den offensiven Lauf ihrer Kontrahenten zu stoppen. Mit 37:47 ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie wieder ausgeglichener und beide Teams zeigten ihr offensives Können. Die Rieser nutzten die Qualitäten ihres Kapitäns, der seine Würfe hochprozentig versenkte. Scherer schnappte sich gleich zwei Steals, legte erst Eichler für den Dunking auf, dann schloss er selbst ab und hielt die Führung aufrecht. Auch Julius Kluger schloss erfolgreich, trotz guter Verteidigung, unter dem Korb ab und steuerte vier Punkte in dieser Phase bei. Doch auch die Hausherren spielten nun attraktiven Offensivbasketball, fanden immer wieder den Weg zum Korb und bestraften leichte Nördlinger Unaufmerksamkeiten. So ging das dritte Viertel nur knapp mit 21:20 an die Gäste, die dadurch mit einem 68:57-Vorsprung ins Schlussviertel gingen.

Auch zwölf Punkte von Vilsbiburgs Petric im letzten Viertel ändern nichts

In diesem gaben die Gastgeber noch einmal alles, um die Heimniederlage abzuwenden. Doch der TSV trat routiniert auf und konnte sich auf seine Leistungsträger verlassen. Minguillon nutzte weiter seinen schnellen und athletischen Zug zum Korb und punktete. Für die Vilsbiburger stemmte sich der erfahrene Spielmacher Mario Petric gegen die TSV-Führung, doch auch dessen zwölf Punkte in den letzten zehn Minuten brachten sein Team nicht mehr in Schlagdistanz. Dafür spielten die Rieser zu kontrolliert und abgeklärt und trafen im Angriff meistens die richtige Entscheidung. Nördlingens Danny Bodine ließ noch einmal sein Talent aufblitzen und punktete unter dem Korb. Für den Schlusspunkt sorgte erneut der überragende Eichler, der mit seinen zwei Würfen aus dem Dreierland den 97:87-Endstand sicherte. Die Imreh-Truppe darf sich nun erstmal erholen und stolz auf eine beeindruckende Saison zurückblicken.

Für Nördlingen spielten: Scherer (8), Schwarzenberger, Leo (14), Schwarzenberger, Benedikt (2), Kluger (6), Minguillon (22), Seeberger (8), Bodine (10), Eichler (27), Hahn.