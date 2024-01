TSV-Basketballer überrollen auch Treuchtlingen

Die Sorge, dass die Winterpause den Nördlinger Lauf stoppt, war unbegründet: Mit 107:71 fegt das Team Treuchtlingen aus der Halle. Damit ist Platz zwei sicher.

Für die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen war die Aufgabenstellung nach der Winterpause klar: Da weitermachen, wo man vor Weihnachten aufgehört hatte, die Siegesserie fortsetzen und mit zwei Siegen Tabellenplatz zwei und damit das Heimrecht in den Playoffs sichern. Im Derby gegen den Lokalrivalen aus Treuchtlingen sollte daher der neunte Erfolg in Serie folgen. Ein starkes erstes Viertel der Gastgeber legte den Grundstein für den Heimerfolg, der dank einer herausragenden Teamleistung mit 107:71 überraschend deutlich ausfiel.

Nach rund vier Wochen Pause waren die Nördlinger Fans gespannt, ob die Mannschaft von Trainer Ajtony Imreh noch immer in der glänzenden Form war oder ob die fehlende Spielpraxis zu einem holprigen Auftakt führen würde. Die TSVler beantworteten diese Frage schnell und erwischten einen Sahnestart. Die beiden Center Eichler und Seeberger verschafften sich unter dem Korb etwas Platz und verwandelten von dort sicher. Scharfschütze Stone brauchte ebenfalls nicht lang, um warmzuwerden, verwandelte drei Dreier innerhalb von zwei Minuten und sicherte dem Gastgeber so eine schnelle 17:3-Führung.

Nördlingen beeindruckt mit starker Dreierquote gegen VfL Treuchtlingen

Die Treuchtlinger hatten große Mühe, der Offensivpower der Rieser etwas entgegenzustellen. Einzig Gästekapitän und Ex-TSVler Stefan Schmoll hielt in dieser Phase dagegen und erzielte fünf Punkte in der Zone. Doch der Tabellenzweite ließ nicht locker und kam in Person von Benedikt Schwarzenberger, der zum Korb zog und dort robust abschloss, zu weiteren Zählern. Mit 34:15 hatte sich sein Team nach dem ersten Abschnitt bereits deutlich abgesetzt.

Auch im zweiten Viertel kontrollierten die Rieser das Spiel, auch wenn man im Angriff etwas an Effizienz verlor. Ein Dreier von Leo Schwarzenberger fand sein Ziel und kurz darauf legte Stone aus der Mitteldistanz nach. Gegen Ende des Viertels ließ der TSV defensiv etwas locker, was den Treuchtlingern, erneut meist durch Schmoll, einige verwandelte Versuche ermöglichte. Doch die starke Dreierquote der Nördlinger, am Ende waren es ganze 15 Treffer aus dem Dreierland, half ihnen, auch in dieser Phase zu antworten. Die Dreier von TSV-Eigengewächs Kluger und abermals Stone dämpften jegliche Comeback-Hoffnungen der Baskets vor der Pause und mit einem Spielstand von 28:56 sahen diese sich zur Halbzeit klar im Rückstand.

Den dritten Spielabschnitt gestalteten die beiden Lokalrivalen etwas offener. Nördlingens „Riesen“, Seeberger und Eichler, trafen beide ihre Dreierversuche. Ohnehin war es das Viertel von Josef Eichler, der durch einen weiteren Dreier und mehrere Zähler nach eigenen Offensivrebounds allein für elf Punkte sorgte. Nur einer traf in diesem Viertel besser: Treuchtlingens Guard Claudio Huhn kreierte sich immer wieder teils schwierige Würfe, traf diese nach Belieben und war auch beim Zug zum Korb nicht aufzuhalten. Dank ihm und seinen 14 Punkten gewann seine Truppe den dritten Abschnitt mit 27:24 und konnte immerhin auf 55:78 verkürzen.

Headcoach Imreh forderte seine Schützlinge nochmal auf, nicht nachzulassen. Er wollte nicht nur gewinnen, sondern so kurz vor den Playoffs auch ein Zeichen an die Konkurrenz setzen. Ein spannendes Schlussviertel ließen die Hausherren auch nicht mehr zu, die Führung wurde hingegen routiniert verwaltet. Die Franken fanden weiterhin kein Mittel gegen die gegnerischen Center, Seeberger punktetet weiter unter dem Korb, Eichler streute die nächsten beiden Distanzwürfe ein. In den Schlussminuten durfte sich dann die TSV-Jugend ausprobieren und mit Scherer, Stoll, Hahn und Geinitz standen gleich vier Nachwuchstalente, allesamt 18 oder jünger, auf dem Parkett. Kluger zog nochmal zum Korb und schloss dort erfolgreich ab, bevor Scherer und Stoll von der Freiwurflinie für den überzeugenden 107:71-Endstand sorgten.

Stone und Eichler überragen mit jeweils über 30 Punkten

Auch im neuen Jahr kann sich der TSV auf seine Offensivallrounder Stone und Eichler verlassen, die mit 33 und 30 Punkten kaum zu stoppen waren. Doch ein derart dominanter Sieg war nur durch eine starke Mannschaftsleistung aller Nördlinger zu erreichen. Neben der guten Trefferquote war vor allem die entschlossene Defensive und Reboundstärke ausschlaggebend für den neunten Sieg in Folge. Mit 13 Punkten und 10 Rebounds, dazu spektakulären Blocks, war außerdem Robin Seeberger starker Rückhalt für das junge Team.

TSV Nördlingen: Eichler (30), Stone (33), Minguillon (9), Kluger (5), B. Schwarzenberger (6), L. Schwarzenberger (3), Seeberger (13), Stoll (7), J. Scherer (1), Geinitz, Hahn.