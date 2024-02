Basketball

TSV-Basketballerinnen holen ersten Sieg in den Play-Downs

Plus Regionalliga Damen gewinnen nach Verlängerung und aufopferungsvollen Kampf gegen die Leipzig Lakers in den PlayDowns.

Das Regionalligateam des TSV Nördlingen hat sich in der Vorrunde den fünften Platz in der Tabelle erspielt. Durch diese Platzierung haben die Mädels knapp die Qualifikation für die Play-offs verpasst und müssen den Verbleib in der Regionalliga in den Play-Downs sichern. Der erste Gegner waren am Sonntag die Leipzig Lakers. In diesem Spiel lag die Favoritenrolle beim TSV, da die Gäste in der Vorrunde erst einen Sieg feiern konnten.

Die Vorzeichen für die Nördlingerinnen waren allerdings wenig vorteilhaft, da das Team erneut nicht komplett antreten konnte. Dennoch startete der TSV startete rasant ins erste Viertel und setzte sich nach vier Minuten auf 11:4 ab. Leider kam das Nördlinger Angriffsspiel nun ins Stocken, die Gäste hatten Spielkontrolle und gewannen das erste Viertel mit 19:21. Im zweiten Abschnitt änderte sich nichts Wesentliches, den Gastgeberinnen gelang es nicht, die Leipzigerinnen in der Defensive zu stellen und erlaubten dadurch vermeidbare, einfache Punkte. Mit 36:40 ging es in die Halbzeitpause.

