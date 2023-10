Basketball

TSV-Basketballerinnen landen umjubelten Heimsieg

Nördlingens Rosina Ortelli (am Ball) trug neun Punkte zum verdienten Sieg der TSV-Basketballerinnen bei.

Plus Basketball Regionalliga Frauen: Ein junges Team des TSV Nördlingen dreht das Spiel gegen den ESV-Staffelsee und gewinnt am Ende mit 63:56.

Im ersten Heimspiel hatten die Nördlinger Regionalliga-Basketballerinnen das Team des ESV-Staffelsee zu Gast. Das neu formierte Team des TSV Nördlingen besteht zum Großteil aus Spielerinnen der aktuellen U16-Mannschaft. Diese wurden in den vergangenen Jahren vom Trainerduo Pat Bär und Andreas Michel zu einem gut eingespielten Team geformt und spielten in der U16-Bayernliga erfolgreich mit. Gecoacht wird das Regionalligateam in dieser Saison von Spielertrainerin Olena Vasylenko.

Beide Teams begannen sehr nervös. Die Gäste hatten jedoch schneller Zugriff auf das Spiel und konnten sich zum Ende des ersten Viertels mit 19:11 absetzen. Bei den Gastgeberinnen lief in dieser Phase wenig zusammen. Unkonzentriertheiten beim Abschluss und nicht zu Ende gespielte Systeme waren sichtbar. Auch beim Rebound wurde nicht konsequent gearbeitet. Die Gäste waren in dieser Phase wacher und dadurch besser im Spiel. Ihr Trainer rotierte seine Bank gut durch und verschaffte seinen Leistungsträgern Pausen.

