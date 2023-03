TSV-Basketballerinnen setzen sich in Play-downs durch

Gegen Herzogenaurach kommen die Nördlinger Regionalliga-Basketballerinnen zu einem 73:57-Sieg. Der Abstieg ist damit in weite Ferne gerückt.

Die Regio-Damen des TSV Nördlingen haben ihr letztes Auswärtsspiel der Saison bei den Shorthorns aus Herzogenaurach absolviert und einen weiteren Sieg ins Ries geholt. Damit haben sie ihre Situation im Abstiegskampf noch einmal deutlich verbessert.

Trotz bislang guter Auftritte in den Play-downs konnten die Nördlingerinnen den Ligaerhalt bisher noch nicht endgültig sichern. Gegen Herzogenaurach sollte ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden. Wie so oft traten die TSV-Damen nicht in Bestbesetzung an, dafür konnten sie auf die Unterstützung von Vroni Michel und Paula Gerstmeier zählen.

Der Start in die Partie war ausgeglichen, erst ein Dreier der Gastgeberinnen brachte den TSV etwas ins Hintertreffen. Dann brachte Mona Modrzik mit ihrer Einwechslung neue Energie aufs Feld. Sie verteidigte ausgezeichnet und brachte ihr Team mit zwei schnellen Treffern wieder in Führung.

Basketball-Regionalliga: Nördlingen verteidigt stark im zweiten Viertel

Im zweiten Viertel glänzten die Nördlingerinnen mit einer hervorragenden Defense. Lediglich fünf Punkte erlaubten sie ihren Gegnerinnen und legten damit den Grundstein für eine deutliche Führung. In der Offensive zeigte sich Lucy Michel treffsicher und verwandelte drei Dreipunktwürfe. Ein komfortabler Vorsprung von 36:18 zur Halbzeit war die Folge.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten zunächst die Schwaben die Partie, bauten ihre Führung auf 26 Punkte aus. Die Hausherrinnen hatten jedoch noch nicht aufgegeben. Mit einem starken Lauf vor dem letzten Spielabschnitt kamen die Shorthorns wieder etwas heran (39:55). Im entscheidenden Viertel war das Momentum auf Seiten von Herzogenaurach. Durch mehrere Dreier verkürzten sie circa drei Minuten vor Ende sogar auf sechs Zähler Rückstand. Allerdings konnte Trainerin Tina Löffler mit einer Auszeit die Nördlingerinnen wieder in die Spur bringen und das Ruder nochmal herumreißen. In den letzten Minuten punkteten nur noch die Gäste, weshalb ein 73:57-Sieg mit ins Ries genommen werden konnte.

Für Nördlingen spielten: V. Michel, L. Michel (16), M. Modrzik (5), P. Wittig (18), K. Gerstmeyr (8), P. Gerstmeier, A. Löffler (16), S. Nebrich (10).

Nördlingens distanziert auch Konkurrent BBC Bayreuth

Schon eine Woche zuvor machten die Nördlingerinnen mit dem 68:57-Sieg gegen den BBC Bayreuth wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zu Pause lagen die Rieser Basketballerinnen mit 42:32 vorne, woran die starke Anna Löffler großen Anteil hatte. Lucy Michel brachte Nördlingen nach der Pause mit 17 Zählern in Führung, bevor der TSV ein wenig einbrach und Bayreuth zum Ende des dritten Durchgangs auf neun Zähler herankommen ließ. Im letzten Viertel schmolz die Führung weiter dahin, doch am Ende fingen sich die Nördlingerinnen und nahmen den Sieg mit nach Hause.

Für Nördlingen spielten: L. Graf (8/1 Dreier), L. Michel (19/4), S. Keller (8/1), M. Modrzik, K. Gerstmeyr (8), A. Löffler (17/2), S. Nebrich (8/1).

Am kommenden Wochenende steht das letzte Saisonspiel in eigener Halle an. Erwartet wird das Team aus Regensburg, das im Moment auf dem sechsten Platz rangiert.