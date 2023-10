TSV Nördlingen holt bei Stone-Rückkehr den ersten Saisonsieg

Auch ohne einige Leistungsträger feiern Nördlingens Basketballer einen 89:75-Erfolg gegen Neustadt. Überraschend verstärkt ein bekanntes Gesicht die Rieser.

Der TSV Nördlingen ist am Tag der Deutschen Einheit gegen den Aufsteiger aus Neustadt in die neue Heimsaison der 1. Basketball-Regionalliga Süd-Ost gestartet. Dabei musste das Team wieder ohne wichtige Leistungsträger antreten. Die Nördlinger kamen erneut nur schwer in die Partie. Durch eine deutliche Leistungssteigerung, mit viel Kampf und hoher Intensität gelang es ihnen aber, in der zweiten Halbzeit das Spiel zu drehen und den ersten Saisonsieg mit 89:75 einzufahren.

Ohne Julius Kluger und Sander Geinitz, die sich beide im Auftaktspiel gegen Haching verletzten, zusätzlich ohne den noch immer verletzten Pascal Schröppel und den krankheitsbedingt fehlenden Jakob Scherer musste der TSV erneut stark ausgedünnt auftreten. Noch vor Spielbeginn rieben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings verwundert die Augen: Statt des ursprünglich verpflichteten Danny Bodine machte sich für den TSV Nördlingen ein anderes, bekanntes Gesicht warm. Dreierspezialist Scottie Stone, der die TSV-Fans in der vergangenen Spielzeit bereits mit herausragenden Offensivleistungen begeisterte, wurde nach unglücklicher und längerfristiger Verletzung Bodines nachverpflichtet. Stone gab sein überraschendes Debüt zurück in Rot-Weiß und hilft den Riesern nun wieder bei der Körbejagd.

Nördlingen gegen Neustadt: Zuerst tun sich beide Teams schwer

So war es am Ende eine junge Neun-Mann-Rotation, die es richten sollte. Der Beginn war allerdings erneut schwer. Beide Mannschaften fanden kaum zu guten Würfen und verloren oft den Ball, agierten aber sehr körperlich in der Verteidigung. Trotz der intensiven Verteidigung der Nördlinger schaffte man es nicht, die Neustädter vom Korb fernzuhalten. Ganze sieben Offensivrebounds ließ man in den ersten sieben Minuten zu. Daraus ergaben sich entweder leichte Punkte oder ein Foul, das zu Freiwürfen führte, die die Gäste souverän verwandelten. Die Nördlinger brauchten zwei Minuten für die ersten Punkte. Dann war es Stone, der keine lange Eingewöhnung benötigte und seinen ersten Dreier traf. Kurz darauf setzte dieser aKapitän Eichler perfekt ein, sodass auch dieser einen Dreipunktewurf verwandeln konnte. Aufbauspieler Daniele Minguillon brachte von der Bank neue Energie. Er scorte nach seiner Einwechslung direkt selber, fand aber auch mit einem spektakulären Pass Mitspieler Lukas Hahn, der sich auch in die Scorerliste eintrug. Mit 24:24 ging es ins zweite Viertel.

51 Bilder Scottie Stone ist zurück Foto: Jochen Aumann

Über zwei Minuten vergingen bis zum nächsten Korb. Center Robin Seeberger konnte nun seine Dominanz unter dem Korb nutzen und nach zahlreichen Offensivrebounds immer wieder Punkte einstreuen. Die Antwort kam allerdings prompt vom Gästeschützen Mohamad Nour Jenniat, der seinem Team mit zwei Dreiern kurz vor der Pause einen kleinen Vorsprung ermöglichte. 40:44 lag Nördlingen am Ende des Viertels zurück.

Mit hoher Intensität kommt Nördlingen zum Erfolg

Coach Ajtony Imreh nutzte die Halbzeitansprache, um seine Truppe zu motivieren, die Intensität nochmals zu steigern. Und dies zeigte Wirkung. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer eine andere Nördlinger Mannschaft zu Gesicht. Der Gegner fand offensiv nur noch schwer Lösungen. Aggressive Verteidigung am Ball provozierte viele Ballverluste, die man jetzt auch besser ausnutzen konnte. Leo Schwarzenberger eröffnete die Aufholjagd mit einem erfolgreichen Dreier. Auch sein Bruder Bene fand besser ins Spiel. Das Center-Duo Eichler/Seeberger lieferte herausragende Arbeit unter den Körben, insgesamt zwölf Offensivrebounds erarbeitete sich das Team im dritten Viertel. So gelang es den Riesern, den Rückstand aufzuholen und sich einen Vorsprung zu erarbeiten. Unterstützt wurde das Nördlinger Team dabei von der laut anfeuernden Ersatzbank sowie den zahlreichen Zuschauern, die für ein euphorisches Basketballspiel sorgten.

Mit sechs Punkten Vorsprung ging man in den letzten Spielabschnitt. Die Halle wurde mit jeder Minute lauter. Erneut war es Bene Schwarzenberger, der entweder selbst punktete oder Eichler anspielte. Die Gegner schienen nun etwas platt und fanden keine Lösungen mehr gegen die harte Verteidigung. Nach fünf Minuten kamen sie gerade mal auf drei Zähler. Felix Stoll baute die Führung mit seinem ersten Dreier aus. Zwei Minuten später war es erneut der Youngster, der mit einem spektakulären Wurf zum Ablauf der Shotclock von der Dreierlinie für Begeisterung sorgte. Die Führung war mittlerweile zweistellig, da man jetzt auch die Freiwurfquote in den Griff bekommen hatte. Für den Schlusspunkt sorgte dann Leo Schwarzenberger, ebenfalls an der Freiwurflinie.

Die Chance auf den nächsten Erfolg haben die Jungs am Freitagabend, wenn es erneut nach München geht. Gegner ist der stets unberechenbare MTSV Schwabing. Tip-Off ist um 20 Uhr im Asam Gymnasium in München.

Für Nördlingen spielten: L. Schwarzenberger (4), B. Schwarzenberger (15), Minguillon (12), Hahn (2), Seidel, Seeberger (20), Stoll (11), Stone (8), Eichler (17).