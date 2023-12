TSV Nördlingen lädt zum Topspiel im Hexenkessel

Die Rieser Basketballer sind seit sechs Regionalliga-Partien ungeschlagen. Im Hinspiel gegen den MTSV Schwabing noch unterlegen, stehen die Vorzeichen für die Rieser nun anders.

Eigentlich hätte das Topspiel der Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen gegen den MTSV Schwabing schon am vorletzten Wochenende stattfinden sollen, doch das Schneechaos in München und Umgebung machte den Gästen eine Anreise unmöglich. Am Mittwochabend wird das Aufeinandertreffen der Tabellenplätze Drei und Sechs nun nachgeholt, was gleichzeitig eine intensive Woche mit drei Partien für beide Teams bedeutet.

Nachdem sich die Nördlinger im Hinspiel noch knapp mit 76:83 geschlagen gegeben mussten, haben sich die Vorzeichen vor dem erneuten Aufeinandertreffen geändert. Der TSV marschiert aktuell durch die Liga und konnte seine letzten sechs Spiele allesamt gewinnen. Besonders eindrucksvoll war dabei das gewonnene Duell in Vilsbiburg am vergangenen Wochenende, als der TSV krankheitsbedingt auf Trainer Ajtony Imreh verzichten musste und Kapitän Josef Eichler notgedrungen als Spielertrainer fungierte. Dank einer herausragenden Teamleistung schaffte es sein Team dennoch, den starken Tabellenzweiten aus Vilsbiburg zu schlagen. Mit einem weiteren Heimsieg gegen Schwabing könnte seine Truppe nun sogar an den Baskets Vilsbiburg vorbeiziehen und sich zum direkten Verfolger von Tabellenführer Haching hocharbeiten.

TSV Nördlingen könnte Tickets für die Play-offs

Und nicht nur das, schlägt der TSV Nördlingen das Team aus Schwabing, löst er bereits an diesem Spieltag das Ticket für die Play-off-Teilnahme. Die Motivation könnte daher für die Rieser nicht größer sein.

Der junge und hochtalentierte Gegner aus Schwabing möchte ihnen allerdings etwas entgegensetzen und ärgerte sie in vergangenen Duellen immer wieder. Der Kader der Münchner speist sich aus dem eigenen Jugendbereich, in welchem seit Jahren Toptalente auf höchstem Niveau in den Nachwuchsbundesligen ausgebildet werden. Diese sollen dann in der Regionalliga Erfahrungen im Herrenbereich sammeln und zeigen dort, intensiven, dynamischen und attraktiven Basketball. Die aggressive Verteidigung am Ball sorgte beim TSV in der Vergangenheit für Probleme, zumal die Schwabinger nach Ballgewinnen blitzschnell umschalten können. In der Offensive ist die Mannschaft ausgeglichen und breit aufgestellt, zeichnet sich durch gute Trefferquoten, Ballbewegung und Spielwitz aus. Mit Tin Udodvic haben sie außerdem einen starken Punktelieferanten auf der Guard-Position, der mit 18 Zählern pro Partie, den Schwabinger Angriff anführt.

Der Gegner aus Schwabing schwächelt in der Defensive

Schwäche des MTSV ist derweil die Defensive, nur die Treuchtlinger kassieren pro Spiel noch mehr gegnerische Punkte. Für die Rieser gilt es, diese Schwachstelle zu nutzen und an die vergangenen Leistungen anzuknüpfen. Besonders Scharfschütze Scottie Stone, der am vergangenen Wochenende mit 45 Punkten und acht verwandelten Dreiern brillierte, wird auf Freiräume lauern und diese zu bestrafen wissen. Können auch die restlichen TSVler an die Leistung aus den vergangenen Wochen anknüpfen, dürfte es für die Gäste sehr schwer werden, die Punkte aus Nördlingen zu entführen.

Obendrein findet das Spiel in der kleineren Mehrzweckhalle statt. Der Rieser Korbjäger können sich daher auf ein Topspiel, gegen einen ebenso jungen und interessanten Gegner, mit einer lautstarken Kulisse freuen.

Tip-off ist am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Nördlingen.