Unaufhaltsamer TSV Nördlingen bezwingt den Tabellenführer

Basketball 1. Regionalliga: Selbst der Spitzenreiter aus Unterhaching muss sich den TSV-Basketballern beugen. Das 81:76 elektrisiert die Hermann-Keßler-Halle.

Nachdem man die Hinrunde mit dem Heimsieg gegen Ansbach und damit vier gewonnen Spielen in Folge erfolgreich beenden konnte, wollten die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen diesen Schwung mit in die Rückrunde nehmen. Ungelegen kam dabei der nächste Gegner, denn es stand das Topspiel gegen den Tabellenführer Haching Baskets an. Nach einem schwachen Start der Nördlinger gelang es dem Heimteam dank einer starken Mannschaftsleistung und herausragender Defensive das Spiel zu drehen und die Siegesserie mit einem 81:76-Erfolg vor einer stimmungsvollen Hermann-Keßler-Halle fortzusetzen.

Offensiv taten sich beide Teams zunächst schwer. Vor allem dem TSV gelang es nicht, sich für seine gute Defensivarbeit zu belohnen. Selten konnte er seine Angriffe kontrolliert vollenden, und wenn doch, fehlte zu Beginn das nötige Wurfglück. Auch die Gäste hatten Probleme mit der physischen Art der Nördlinger. Für sie übernahm meistens Guard Niklas Kropp, der durch seine überragende Übersicht immer wieder den freien Mitspieler fand. Als dieser dann auch von außen erfolgreich punktete, gelang es den Favoriten, sich erstmals etwas abzusetzen. Nach einem durchwachsenen ersten Viertel ging es mit 11:18 in die erste Unterbrechung.

Stone und Eichler sind die Säulen des Nördlinger Spiels

Im Anschluss nutzten die beiden Nördlinger Guards Daniele Minguillon und Benedikt Schwarzenberger ihre Schnelligkeit und konnten daher meistens nur mit Fouls gestoppt werden. An der Freiwurflinie verwandelten beide sicher. Dann war es erneut der Kapitän der Rieser, Josef Eichler, der aufgrund seiner Erfahrung und körperlichen Vorteile in der Zone nicht zu verteidigen war. Mit sechs Punkten in Folge trug er seine Mannschaft wieder näher ran. Zur Hilfe kam Scottie Stone, der nun immer mehr seinen Wurf fand und weiter verkürzte. Mit zwei Dreiern in Folge konnte man sich wieder auf zwei Zähler heranarbeiten. Den Höhepunkt der ersten Halbzeit setzte aber Guard Leo Schwarzenberger, der mit einem weiteren erfolgreichen Dreier für die erste Führung sorgen konnte. Mit einem knappen Vorsprung von 38:37 für Nördlingen ging es in die Halbzeit.

Auch die ersten Minuten der zweiten Hälfte waren holprig. Immer wieder war es Hachings Kropp, der entweder selbst oder durch zahlreiche Assists die passenden Antworten fand. So gelang es dem TSV Nördlingen nicht, sich etwas abzusetzen. Der Hachinger Falkenstein verkürzte den Rückstand der Gäste auf einen Punkt, wonach TSV-Coach Imreh erneut eine Auszeit nahm. Nach dieser gelang es Youngster Felix Stoll, nach starkem Zug zum Korb, Punkte für sein Team zu sammeln. Der eingewechselte Jakob Scherer konnte Bene Schwarzenberger wertvolle Minuten Pause verschaffen. Die Gäste fanden aber immer mehr zurück ins Spiel, wodurch sie sich Stück für Stück wieder in Führung kämpften. Bei den Nördlingern blieben die passenden Antworten in dieser Phase aus. Gegen Ende des Viertels war es Stone, der seine Würfe von außen verwandelte und sein Team im Spiel hielt. Mit einem spektakulären Fastbreak-Dreier bei eigener Überzahl schoss er die Nördlinger sogar wieder in Führung. Da gab es auch für die Fans kein Halten mehr, denn auch sie wussten, dass man der Tabellenersten mit dieser Leistung schlagen kann. 58:55 hieß es vor dem Schlussviertel.

Nördlingen hält Haching im letzten Durchgang auf Abstand

Im letzten Vierte entwickelte sich ein echter Basketballkrimi, mit spannenden Hin und Her bei stimmungsvoller Atmosphäre. Die Topscorer Eichler und Kropp verwandelten weitere Dreier. Nördlingens Minguillon erhöhte kurzzeitig auf eine Führung von neun Punkten. Gerade als es noch einmal richtig eng wurde, war es beim Stand von 72:68 wieder Stone, der von der Dreierlinie einen echten Sahnetag erwischte und sein Team wieder auf den Vorsprung von sieben Punkten brachte. Mit einem weiteren Dreier kurz danach schien er das Spiel entschieden zu haben, doch die Gäste kämpften sich nach eigener Auszeit auf fünf Punkte heran. Ihnen fehlte allmählich allerdings die Zeit, weswegen sie foulen und auf Fehlwürfe der Hausherren hoffen mussten. 13 Sekunden vor Schluss war es wieder Kropp, der mit einem spektakulären Dreipunktewurf von weit hinter der Linie nochmals auf drei Zähler verkürzen konnte. Das kam aber zu spät, denn Eichler verwandelte im Anschluss sicher seine Freiwürfe, Haching konnte nicht mehr aufholen.

So schaffen die Basketballer aus Nördlingen einen wichtigen 81:67-Sieg über den Tabellenführer, der auch ein kleines Ausrufezeichen an den Rest der Liga zu sein scheint. Erneut war es die defensive Leistung, die maßgeblich zum Sieg beitrug. Besonders Kropp konnte man herausragend verteidigen und nur 22 Zähler gewähren. Mit diesem Sieg erhöht Nördlingen seine Siegesserie auf fünf Spiele.

TSV Nördlingen: L. Schwarzenberger (3), B. Schwarzenberger (8), Minguillon (10), Seeberger (14), Stoll (2), Stone (23), Eichler (21), Kluger, Scherer, Hahn