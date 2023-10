Vilsbiburg ist einmal mehr zu gut für Nördlingens Basketballer

Basketball 1. Regionalliga: Im Heimspiel unterliegt der TSV Nördlingen dem Favoriten. Mit 67:92 fällt das Ergebnis allerdings zu deutlich aus.

Mit viel Vorfreude haben die Nördlinger Basketballfans das Heimspiel gegen die Baskets Vilsbiburg erwartet, dieses Mal in der Hermann-Keßler-Halle. Der Gegner hatte zuvor zwei von drei Spielen gewonnen und stand damit in der Tabelle knapp über den Nördlingern. Nach einer ausgeglichen ersten Hälfte geriet der TSV nach der Pause mehr und mehr in Rückstand und musste im Schlussviertel endgültig abreißen lassen. Auch ein starker Scottie Stone konnte dabei die dritte Niederlage nicht verhindern.

Noch vor Spielbeginn hatte Rieser Basketballfamilie einen großen Verlust zu bedauern. Die gesamte Halle erhob sich in zu einer Schweigeminute, in Ehren von Vereinslegende und Meistertrainer der Damen, Otto Riedelsheimer. Die Punktejagd des Gastgebers eröffnete Guard Scottie Stone, bevor Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger sich zwei Offensivrebounds schnappte und sich dafür mit eigenen Punkten belohnte. Schnell führte Nördlingen mit 6:0 und zwang Baskets-Trainer Jodi Kreutzer zu einer ersten Auszeit. Diese zeigte Wirkung, seinem Guard Mario Petric gelang es danach, auch die Gäste ins Spiel zu bringen.

Nördlingen geht mit knapper Führung ins zweite Viertel

Beide Teams hatten im Anschluss Schwierigkeiten, sich gute Würfe herauszuarbeiten. Nördlingens Youngster Julius Kluger, der nach seiner Verletzung wieder im Kader stand, erzielte zwei Punkte und arbeitete auch in der Verteidigung unermüdlich. Nachwuchsspieler Jakob Scherer erhielt das Vertrauen von Trainer Imreh und kam zu seinen ersten Spielminuten der Saison. Defensiv fiel vor allem Nördlingens Center Robin Seeberger auf, der mit drei Blocks im ersten Viertel die Partie ausgeglichen hielt. Mit einer knappen 21:20-Führung für den TSV ging es in die erste Viertelpause.

Auch im zweiten Viertel suchten beide Mannschaften noch nach ihrem Rhythmus. Beim TSV war es in dieser Phase häufig das Center-Duo Seeberger und Eichler, das Zähler beisteuerte. Seeberger blieb sicher von der Freiwurflinie und konnte seine körperliche Dominanz ausspielen. Doch auch die Baskets ließen nicht locker, ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen und erspielten sich so offene Würfe. Gleichzeitig verteidigten sie intensiv und sorgten für Ballverluste beim Gastgeber. Diese konnten die Gäste immer wieder nutzen, um einfache Punkte zu generieren. Den Schlusspunkt vor der Halbzeit setzte Schwarzenberger mit einem wichtigen Dreier, mit dem er auf einen 41:46-Rückstand verkürzte.

Angeschlagener Minguillon kann die Wende für Nördlingen nicht einleiten

TSV-Leistungsträger Daniele Minguillon war leicht angeschlagen und kam daher erst in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Allerdings fand sein Team auch in der Folge nicht zu gewohnter Treffsicherheit. Auf der Gegenseite bestraften die erfahrenen Niederbayern jede Nördlinger Nachlässigkeit und setzen sich leicht ab. Minguillon erzielte die ersten Punkte seines Teams in der zweiten Halbzeit, außerdem traf Youngster Felix Stoll. Neben einem Block und Punkten von der Freiwurflinie provozierte er durch einen Steal ein unsportliches Foul der Gäste, was zu weiteren TSV-Punkten führte. Stone steuerte ebenfalls Zähler bei, dennoch waren es am Ende des Viertels nur elf Punkte auf dem Konto der Nördlinger. Die gute Nachricht: Die Defensive des Gastgebers machte weiterhin eine gute Arbeit, ließ ebenfalls nur 17 Punkte zu und hatte mit einem Rückstand von elf Punkten eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe vor sich.

Lesen Sie dazu auch

Doch im Schlussviertel legten die starken Gäste nochmals nach und sorgten mit zwei schnellen Ballgewinnen für einen 15-Punkte-Vorsprung. Ein weiterer Ballverlust zwang Imreh zu einer Auszeit. Minguillon verkürzte sicher an der Freiwurflinie, allerdings folgten anschließend zwei weitere Schnellangriffe der Gäste, die mit schnellen und einfachen Punkten beendet wurden. Auch eine erneute Time-Out half nichts, die Vilsbiburger setzten sich nach und nach weiter ab. Selbst zwei erfolgreiche Dreier von Stone brachten nichts mehr, da die Gäste mit starker Wurfquote im letzten Viertel immer eine passende Antwort parat hatten. Dem TSV fehlte die Kraft, um gegen einen abgezockten Gegner noch einmal eine Aufholjagd zu starten, und musste sich daher am Ende mit 67:92 deutlich geschlagen geben. Mit 45 Prozent Trefferquote aus dem Feld, dazu 18 Prozent von der Dreierlinie, war Nördlingen weit von der eigentlichen Treffsicherheit entfernt. Einzig Topscorer Scottie Stone legte mit starken 29 Punkten gewohnte Zahlen auf, doch letztlich muss sein Team anerkennen, dass die Baskets an diesem Tag schlicht besser spielten.