vor 51 Min.

Von Nördlingens Angels zur Basketball-Nationalmannschaft?

Plus Nicole Brochlitz ist Basketball-Jugendnationalspielerin – und spielt seit dieser Saison für Nördlingen. Warum sich ihr Wechsel in die Kleinstadt gelohnt hat.

Von Maximilian Bosch

Wie kommt es, dass du vom Pokalsieger und Vizemeister des Vorjahres, dem TK Hannover, ins kleine Nördlingen gewechselt bist?



Nicole Brochlitz: Gute Frage! Ich habe nach der Saison versucht, zu reflektieren, was gepasst hat in Hannover und was nicht, besonders beim Thema Spielzeit. Weil wir sehr schnell erfolgreich waren, habe ich nicht so viel Spielzeit bekommen. Ich wollte wieder mehr spielen, und hier war die Chance am besten, das umzusetzen.

Der Wechsel hat dir das erhoffte Plus an Spielzeit gebracht. Wie fühlt es sich an, als noch recht junge Spielerin Verantwortung übertragen zu bekommen?



Nicole Brochlitz: Gar nicht so ungewohnt, weil ich das in Chemnitz schon hatte, in der zweiten Liga. Da wurde ich mit 15 Jahren schon in kalte Wasser geworfen. Daher kenne ich die Situation, das ist ganz cool.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

