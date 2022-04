War das schon das Meisterstück der Nördlinger Korbjäger?

Plus Tabellenführer TSV Nördlingen setzt sich beim vermeintlich schärfsten Verfolger München Basket nach hartem Kampf durch. Dabei macht das Hajjar-Team einen anfänglichen 13-Punkte-Rückstand schnell wieder wett.

Als wichtigstes Spiel der bisherigen Saison hatte Mohammed Hajjar, der Trainer der TSV-Regionalliga-Männer, das Spiel gegen den Tabellenzweiten und wohl größten Konkurrenten um den Aufstieg in die 1. Regionalliga bezeichnet. Nach einer schwierigen Anfangsphase und einem zweistelligen Rückstand drehte sein Team die Partie und bezwang die München Baskets in einem packenden und hochklassigen Spiel mit 91:81. Damit ist man auch nach 15 Spielen weiterhin ungeschlagener Spitzenreiter der Liga.