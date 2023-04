Basketball

Warum die Angels nicht mit Coach Tony weitermachen

Als Aktivposten am Spielfeldrand bleibt Ajtony Imreh in Nördlingen in Erinnerung. Früher oder später musste das Jackett in jedem Spiel weichen.

Plus Die Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen suchen einen neuen Trainer für die nächste Saison. Auch im Vorstand wird es einen Wechsel geben.

Von Maximilian Bosch

Den Basketballerinnen der Eigner Angels steht ein Umbruch bevor: Nach vier Jahren auf der Nördlinger Trainerbank wird der 47-jährige Ungar Ajtony Imreh in der kommenden Saison nicht weiter beschäftigt. Nachdem Vorstandsmitglied Thomas Lambertz schon beim letzten Heimspiel der Saison das Ende seines Engagements verkündet hat, müssen sich die Angels gleich auf zwei wichtigen Positionen neu aufstellen.

Der Vorstand des Angels-Stammvereins BG Donau-Ries habe bereits im Vorfeld des letzten Saisonspiels am vergangenen Freitag Gespräche mit dem Trainer geführt und sei gemeinsam mit ihm zu diesem Entschluss gekommen, hieß es in einer Mitteilung des Vereins am Dienstag. Imreh war vier Jahre lang der Trainer der Nördlinger Erstligamannschaft und führte das Team zweimal unter die vier besten Vereine Deutschlands. Beim ersten Mal verhinderte die Pandemie einen möglichen Griff nach Medaillen in Meister- und Pokalrunde, nachdem die Saison vorzeitig abgebrochen wurde. In der laufenden Saison landete Imreh mit den Angels auf dem Tabellenplatz vier nach der regulären Saison, im Play-off-Viertelfinale folgte dann das Aus.

