Basketball

Was hinter Nördlingens kleinem Basketball-Wunder steckt

Plus Nach der Acht-Spiele-Siegesserie kam die Pause für die TSV-Herren zur Unzeit, am Sonntag geht es gegen Treuchtlingen weiter. Der Coach blickt auf die Play-offs.

Von Maximilian Bosch

Wenn eine Mannschaft einen Lauf hat, dann würde sie am liebsten immer weiter spielen. Das gilt auch für die Basketball-Herren des TSV Nördlingen, die in der 1. Regionalliga Südost zuletzt sagenhafte acht Spiele in Folge gewonnen haben, nun aber für vier Wochen Winterpause den Ball ruhen lassen mussten. Ob der Lauf des Teams auch nach dieser langen Zeit weitergeht, zeigt sich an diesem Sonntag, wenn der VfL Treuchtlingen um 16 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle gastiert. TSV-Coach Ajtony Imreh blickt mit etwas Sorge auf das Spiel gegen den Tabellenletzten, der in Nördlingen nichts zu verlieren hat. Ein Sieg könnte aber auch für den weiteren Saisonverlauf der Rieser wichtig werden.

„Ehrlich gesagt bin ich nicht glücklich über diese Winterpause. Wir hatten eine sehr gute Phase, ich habe ein bisschen Angst, dass diese vier Wochen ohne Spiele unsere Serie stoppen“, sagt Imreh vor dem Derby gegen die Mittelfranken. Auf der anderen Seite hätten sich seine Spieler die Pause jedoch absolut verdient, so der Ungar. Dass es für sein Team in dieser Saison so gut gelaufen ist, habe eine Vielzahl von Gründen: "Als Erstes haben wir eine sehr gute Atmosphäre auf und neben dem Platz. Wir haben auch ein gutes Umfeld im Rücken des Teams geschaffen, die Spieler spüren das." Dazu komme, dass das Selbstvertrauen der Mannschaft durch die Serie selbst immer weiter gewachsen sei, die Nördlinger holten so auch Siege, mit denen nicht zu rechnen war.

