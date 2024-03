Was ist den Angels Nördlingen in den Play-offs zuzutrauen?

Die Nördlingerinnen wollen ihren starken Pokal-Auftritt in den Play-offs bestätigen. Zunächst geht es zweimal nach Halle, wo das Team noch etwas gutzumachen hat.

Ein Höhepunkt jagt den nächsten bei den Basketballdamen aus Nördlingen. Nach dem tollen zweiten Platz im Pokal am vergangenen Wochenende, dem zwei nervenaufreibende Spiele vorausgegangen waren, geht es diese Woche schon mit dem nächsten Großereignis weiter. An diesem Freitag starten die besten acht Teams der Saison in die Play-offs, und wieder sind die Eigner Angels mit von der Partie.

Nach einer jetzt schon überragenden Saison wollen die Nördlingerinnen ihrer bisherigen Leistung gerne die Krone aufsetzen. Die erste Hürde, die es dafür zu überwinden gilt, stellt sich den Angels in Person der Gisa Lions aus Halle in den Weg.

Frauen-Basketball-Bundesliga: In den Play-offs wird Best-Of-Five gespielt

Die Play-offs der DBBL werden in dieser Saison erstmalig im Modus Best-Of-Five ausgetragen. Drei Siege sind also notwendig, um in die zweite Runde vorzurücken. Da die Nördlingerinnen den Platz unter den besten vier Mannschaften am letzten Spieltag verspielt haben, müssen sie zum Auftakt die Auswärtsfahrt nach Halle an der Saale antreten. Dort werden am 22. und 24. März die ersten beiden Partien ausgetragen.

Die Gegnerinnen der Angels sind sicherlich ebenfalls höchst motiviert, ihre Bestleistung zu zeigen, denn auch bei den Lions sieht man eine Play-off-Teilnahme nicht alle Tage. Wie auch die Nördlingerinnen zählen die Löwinnen zu den Überraschungsteams der Saison. Spätestens zu Beginn des neuen Jahres machten die Hallenserinnen ihre Ambitionen jedoch klar, als sie mit Taylah Simmons und Emma Stach zwei hochkarätige Spielerinnen nachverpflichteten. Stach konnte zuletzt nicht mitmischen, wird allerdings in den Play-offs wieder auf dem Feld stehen und könnte ein wichtiger Faktor für die Gisa Lions sein. Beim Heimspiel im Ries machte den Angels zudem die Dreierschützin Taylor Robertson schwer zu schaffen.

Basketball Play-offs: Nördlingen hat gegen Halle etwas gutzumachen

Nach dem weniger ansehnlichen Auftritt, den die Angels am letzten Spieltag gegen die Hallenserinnen ablieferten, stellt sich die Frage, wie Trainer und Team darauf reagieren werden. Fest steht, dass das Nördlinger Team in der Lage ist eine deutlich bessere Leistung abzurufen, was sie beim Pokalturnier bewiesen haben. Auch an der Saale waren die Nördlingerinnen diese Saison schon erfolgreich, obgleich das gewonnene Hinspiel bereits weit zurückliegt. Die Play-offs werden weiterhin kostenfrei auf Sporttotal.tv übertragen:

Die Heimspieltermine der Nördlingerinnen stehen schon fest

Wie auch immer die Angels sich an der Saale schlagen, das erste Heimspiel steht bereits fest. Auf den Donnerstag, 28. März (und falls nötig den Samstag, 30. März) können sich die Rieser Basketballfans schon freuen. Tickets können wie gewohnt unter www.eigner-angels.de erworben werden. Die bisherigen Dauerkarten haben für die Play-offs keine Gültigkeit mehr.