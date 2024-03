Welchen Platz belegen die Nördlinger Basketballer nach der Supersaison?

In Vilsbiburg müssen die TSV-Männer ein letztes Platzierungsspiel absolvieren. Der Dauerrivale ist ein harter Gegner, aber die Rieser sind selbstbewusst.

Mit dem Auswärtsspiel bei den Baskets in Vilsbiburg endet am Sonntag eine erfolgreiche und aufregende Saison der Nördlinger Basketballer in der 1. Regionalliga. Das Team von Trainer Ajtony Imreh möchte diese positiv abschließen, am liebsten mit einem weiteren Sieg, bevor man dann gut ein halbes Jahr auf den nächsten Auftritt warten muss. Die Vorzeichen für die TSVler stehen gut, im ersten Spiel der Platzierungsrunde setzte man sich deutlich mit 102:81 in eigener Halle durch und zeigte attraktiven Offensivbasketball.

Diese Leistung möchte man auch auswärts in Niederbayern nochmal abrufen, um in der Schlusstabelle über dem Dauerrivalen zu stehen. Dafür setzt Imreh wieder auf offensiven Teambasketball und die Variabilität als große Stärke seiner Mannschaft. Im Hinspiel konnte man sich auf ganze zehn verschiedene Scorer verlassen, unter denen die beiden Center Eichler und Seeberger sowie Guard Minguillon als effektivste Werfer noch einmal herausstachen. Zehn verwandelte Dreier halfen zusätzlich, den deutlichen Erfolg einzutüten und sich eindrucksvoll von den zahlreichen Fans in der Hermann-Keßler-Halle zu verabschieden.

TSV Nördlingen Basketball: Imreh-Team ist vor Vilsbiburg gewarnt

Doch die Vilsbiburger dürften es dem TSV im letzten Saisonspiel noch einmal schwer machen. Das Team von Trainer Jodi Kreutzer möchte die hohe 81:102-Niederlage so nicht stehen lassen und sich in eigener Halle revanchieren. Auch seine Truppe will in ihrem letzten Heimauftritt einen guten Eindruck bei den Anhängern hinterlassen und sich am liebsten mit einem Sieg verabschieden. Die Baskets sind zu Hause ohnehin stark, in der regulären Saison gewann man dort sechs der acht Duelle. Einen Sieg aus der Ballsporthalle konnten lediglich Haching und die Rieser entführen, die dort einen umkämpften 92:85-Sieg feiern durften.

Damit dieses Kunststück erneut gelingt, muss der TSV besonders in der Defensive konzentriert und aggressiv agieren, denn auf dem Heimparkett können die Gastgeber schnell mal heiß laufen und sind dann nur schwer zu stoppen. So tritt die Imreh-Truppe gewarnt, aber voller Selbstvertrauen die letzte Auswärtsfahrt an und wird dort alles geben, um eine gute Saison mit einem weiteren Erfolg abzuschließen. Tip-off ist am Sonntag um 17 Uhr in der Ballsporthalle in Vilsbiburg.

