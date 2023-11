Zu hektisch: TSV-U16 verliert gegen Nürnberg nach Verlängerung

Die U16-Basketballerinnen des TSV Nördlingen wollten den nächsten Sieg, kommen aber zunächst nicht ins Spiel. Dann kommt auch noch Verletzungspech dazu.

In der Bayernliga Nord hatte die Mannschaft von Coach Andreas Michel den Bayerischen Meister Post SV Nürnberg zu Gast. Die Nördlingerinnen waren nach den beiden Siegen gegen Bamberg und Etting-Ingolstadt hochmotiviert. Den besseren Start hatte allerdings die Gäste, denn sie setzten sich schnell mit 0:6 ab. Der Nördlinger Angriff stotterte in dieser Phase, wie schon in den vergangenen Begegnungen. Nach einer Auszeit und Justierung durch Coach Michel kämpften sich die Mädels über eine gute Defensive zurück ins Spiel. Zum Ende des ersten Viertels konnten sie zum 12:12 ausgleichen.

Im zweiten Viertel stand die Nördlinger Abwehr gut, die Gäste konnten erst in der 15. Minute zum 18:14 punkten. In dieser Phase verletzte sich die erste Nördlinger Spielerin. Die Rieserinnen blieben aber am Drücker und konnten mit einer 27:22-Führung in die Halbzeitpause gehen. Kurz nach Beginn des dritten Viertels der nächste Schock für das Heimteam. Die nächste Spielerin musste aufgrund einer Verletzung das Spielfeld verlassen, auch diese konnte nicht weiterspielen. Die Ausfälle hatten zunächst keinen Einfluss auf den Spielverlauf.

Nördlinger U16-Basketballerinnen verlieren gegen Nürnberg

Zu Beginn des Schlussviertels lag das Heimteam mit 42:30 in Führung und alle glaubten an einen Sieg. Die Gäste erhöhten aber die Spielintensität, erzielten einfache Punkte und mit Ablauf der Shotclock zwei Glücksdreier nacheinander. Zum Ende fiel dann der Ausgleich zum 47:47. In der Verlängerung verletzte sich noch eine Nördlingerin. Die Gäste waren in der Schlussphase wacher und konnten schnell vorlegen, beim Heimteam wurde in dieser Phase der Ball nicht gut bewegt, die freien Spielerinnen übersehen und überhastet abgeschlossen. Am Ende gewannen die Gäste mit 54:49.

Viel Zeit diese Niederlage zu verdauen bleibt dem Team nicht, denn schon am kommenden Wochenende steht das Auswärtsspiel gegen das Basketballteam Oberpfalz an. Dort müssen die Mädels die Ausfälle verschmerzen und die jungen Spielerinnen, die sonst nicht viel Spielzeit erhalten, in die Mannschaft integrieren.

Für den TSV Nördlingen spielten: Magdalena Körbel (2), Liliana Koppke (7), Laura Kuprat (4), Ella Löffler (4), Vroni Michel (2), Rosina Ortelli (17), Elisabeth Schiele (2), Johanna Schiele, Tessa Thudt (6), Ella Wunderlich (5).