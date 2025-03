Verletzungsgeplagter TSV Nördlingen kämpft um Heimsieg gegen Bamberg

Nachdem die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen mit drei Siegen in Serie glänzend in die Playdowns gestartet waren, musste sich das Team von Trainer Ajtony Imreh zuletzt zweimal geschlagen geben. Die Rieser verloren dadurch zwar die Tabellenführung, sind aber auf Platz zwei noch immer punktgleich mit den Uni-Riesen aus Leipzig und den Baskets aus Aschaffenburg – den beiden Mannschaften, die den TSV bezwangen. An diesem Samstag dürfen die Nördlinger nach den beiden Auftritten in der Ferne wieder vor eigenem Publikum auflaufen, wenn der TTL Basketball Bamberg in der Hermann-Kessler-Halle gastiert.

