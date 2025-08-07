Basketballprofi besucht Alerheimer Grundschüler

Die Schülerinnen und Schüler der Johann-Wilhelm-Klein-Grundschule Alerheim durften sich kürzlich über einen ganz besonderen Gast freuen: den Basketballprofi Joschka Ferner. Dem in Aalen geborenen Spieler, der auch schon für die einstigen Giants Nördlingen gespielt hat, gelang 2023 der Sprung in die erste Basketball-Liga mit seiner Mannschaft SC Rasta Vechta. Im Rahmen des Sportunterrichts kam der Profi zu den Kindern der 3. und 4. Klasse, um ihnen spannende Einblicke in den Basketballsport zu gewähren.

Zunächst trainierte Ferner mit den Schülerinnen und Schülern die Grundlagen des Ballhandlings. An den Übungen zum Dribbling, Passen und Fangen beteiligten sich die Kinder mit großer Motivation und Konzentration. Anschließend trainierten die Nachwuchs-Basketballer das Werfen auf den Korb und erprobten kleine Wettspiele gegeneinander. Der Besuch war für die Grundschüler eine tolle Gelegenheit, einen Sportprofi hautnah zu erleben und ihre Begeisterung für den Basketball zu entdecken. Zum Abschluss nahm sich Joschka Ferner noch Zeit, den jungen Fans Autogramme zu schreiben. (AZ)