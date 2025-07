SV Lehmingen/Dornstadt holt drei Medaillen bei bayerischer Meisterschaft

Vom 18. bis 20. Juli haben auf der Olympia-Schießanlage in München/Garching-Hochbrück die bayrischen Meisterschaften im Bogenschießen stattgefunden, für die sich sechs Schützen des SV Lehmingen/Dornstadt qualifiziert hatten. Bereits am Freitagnachmittag musste Andreas Pfanz in der Klasse Blankbogen Master Herren an den Start.

Nach einem eher holprigen ersten Durchgang mit 240 Ringen, fand Pfanz im zweiten annähernd in seinen Rhythmus und konnte diesen mit 273 Ringen beenden und belegte mit einer Gesamtringzahl von 513 Ringen den 21. Platz. Am zweiten Tag der Landesmeisterschaft war es Gerhard Hertle, der die Fahnen des SV Lehmingen hochhielt: Er ging in der Klasse Recurve Herren an den Start, bei einem Starterfeld von 81 Teilnehmern. Mit einer beachtlichen Leistung von 560 Ringen, 271 im ersten und 289 im zweiten Durchgang, setze sich Pfanz im guten Mittelfeld auf Platz 36.

Bayerische Meisterschaft: SV Lehmingen/Dornstadt erfolgreich

Am letzten Tag, dem Compound- und Nachwuchstag, wären es eigentlich, mit Amelie und Fabio Rabenseifner, Simon Huber und Manuel Obel vier Starter gewesen. Aber Obel musste beruflich bedingt verreisen und somit lag es an der Jugend, auch den dritten Tag erfolgreich für Lehmingen zu gestalten. Amelie Rabenseifner und Simon Huber gingen bei den Compound-Schülern an die Schießlinie. Bei beiden war es ein erster Durchgang fern ab von der Normalform und so ging es bei Amelie mit 311 und Simon mit 305 Ringen und hängenden Köpfen in die Pause.

Während Amelie Rabenseifner im zweiten Durchgang den Schalter umlegen konnte und wieder auf ihr Niveau zurückfand, zog sich bei Simon Huber dieser rote Faden durch den kompletten Wettbewerb und er erreichte mit (305+308) 618 Ringen den dritten Platz. Amelie Rabenseifner konnte sich dank der Aufholjagd im zweiten Durchgang (336 Ringe) mit insgesamt 647 Ringen auf den ersten Platz setzen und wurde somit bayrische Meisterin. Fabio Rabenseifner gelang es, den "Fluch von Hochbrück" abzulegen und zeigte an diesem Tag eine größtenteils fokussierte, konzentrierte und konstante Leistung. Er erreichte mit 334 im ersten und 328 im zweiten Durchgang, insgesamt 662 Ringe und wurde bayrischer Vizemeister.

Nun heißt es kurz durchatmen und erholen, bevor es wieder weiter geht mit der Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft in Wiesbaden, die dort vom 5. bis 7. September stattfindet. Während sich Amelie und Fabio Rabenseifner schon so gut wie sicher qualifiziert haben, muss Simon Huber noch um einen Startplatz zittern und auf die passenden Qualifikations-Zahlen hoffen. (AZ)