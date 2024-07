Selten waren sich die Beobachter eines Fußballspiels so einig, ein gutes Spiel gesehen zu haben. So war es jedenfalls beim Bayernliga-Auftaktspiel zwischen dem 1. FC Sonthofen und dem TSV Nördlingen, das am Samstag vor 230 Zuschauerinnen und Zuschauern 2:2 endete.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Martin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis