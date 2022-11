Bayernliga Süd

Glücklicher vierter Heimsieg für den TSV Nördlingen

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV Nördlingen gewinnt mit 3:2 gegen den FC Ingolstadt II und stabilisiert sich weiter. Die Gäste aus Oberbayern gehen trotz bester Chancen als Verlierer nach Hause.

Von Klaus Jais

Im zehnten Heimspiel der aktuellen Bayernligasaison hat der TSV Nördlingen den erst vierten Heimsieg gefeiert. Nach dem 3:1-Hinspielsieg in Ingolstadt siegten die Rieser nun vor 370 Zuschauerinnen und Zuschauern auch im heimischen Gerd-Müller-Stadion mit 3:2 (2:2). Regionalliga-Schiedsrichter Maximilian Ziegler (FC Lindach, Gruppe Gerolzhofen) verteilte nur eine Gelbe Karte. Wie schon beim Spiel der TSV-Zweiten, so trug auch in diesem Spiel die TSV-Mannschaft Trauerflor. Zudem erinnerte Stadionsprecher Helmut Stiller in einer Gedenkminute an das kürzlich verstorbene TSV-Ehrenmitglied Manfred Ottenweller.

