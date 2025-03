TSV-U19 hat die Saison noch nicht abgeschrieben

Einen verdienten 4:2-Sieg hat die Bayernliga-U19 des TSV Nördlingen im Nachholspiel gegen die SpVgg Mögeldorf gelandet. Dabei drehten die im Abstiegskampf steckenden Schützlinge von Trainer Fabian Schmidt einen Rückstand, ließen aber auch zahlreiche Chancen liegen.

Bereits nach 21 Minuten musste TSV-Coach Schmidt ein erstes Mal wechseln: Für den verletzten Jonas Meister kam Simon Käser ins Spiel. Die Umstellung trug vielleicht zum 0:1 bei, als der Ball nach einem Eckball der Gäste nicht aus der Gefahrenzone gebracht wurde, allerdings auch dem Mögeldorfer Torschützen Johannes Lienert günstig vor die Füße fiel. Julian Ott setzte nach einem Freistoß den Kopfball aus fünf Metern knapp über die Latte. Danach hätte zwingend der Ausgleich fallen müssen, doch Jonah Lang vergab nach einer präzisen Hereingabe von Niklas Pichlmayr aus wenigen Metern (32.).

Bayernliga-Spiel der Nördlinger Fußball-U19 gegen Mögeldorf bleibt lange spannend

In der 37. Minute fiel das 1:1, als Lang eine Flanke von Samuel Drallo freistehend einköpfte. Noch vor Seitenwechsel gingen die Rieser in Führung, als Max Forisch den Ball aus fast 30 Metern in den Winkel jagte. Die Zeichen auf Sieg stellte Tom Müller neun Minuten nach Wiederanpfiff, als er auf Torwart Aaron Kaßner zusteuerte und diesen mit einem Schlenzer überwand. Der zweite Heimsieg war freilich noch nicht in trockenen Tüchern, denn mit einem satten Flachschuss aus 20 Metern gelang Dominik Boldogh der Anschlusstreffer (70.). Das 3:3 war nun möglich, doch Torwart Silas Milz rettete gegen Anoirdin Amidou (77.).

Der eingewechselte Johannes Hesko stellte nach sehenswerter Ballverwertung den alten Abstand wieder her (79.). Die letzte TSV-Chance hatte Pichlmayr, der aus bester Position knapp vorbeischoss (85.). Schiedsrichter Lucas Trs (SC Biberbach) verteilte insgesamt fünf Gelbe Karten, zwei davon an die TSV-Spieler Ochs und Lang. Fabian Schmidt sagte nach dem Spiel: „Glückwunsch an das gesamte Team zu dieser Leistung heute! Die Arbeit gegen den Ball und gerade heute nach Ballverlust war ausschlaggebend. Nach dem 0:1-Rückstand wurden wir immer stärker im Ballbesitz und konnten mehrere Angriffe herausspielen. Lediglich die Chancenverwertung gilt es zu verbessern. Wir hätten heute drei Tore mehr schießen müssen. Es war aufgrund der Vielzahl an Tormöglichkeiten ein hochverdienter Sieg.“

TSV Nördlingen U19: Milz; Ochs, Wundel, Maile, Müller, Lang (58. Hesko), Pichlmayr (90. Bittner), Forisch, Drallo, Röthinger (81. Lipp), Meister (21. Käser).