Beachvolleyball: Rieser beim Endturnier in Ingolstadt

Beim Turnier der European-Beachvolleyball-Foundation waren auch Sportler aus dem Ries am Start. Ein Duo ist besonders erfolgreich.

Beim Endturnier der European-Beachvolleyball-Foundation (ebf) in Ingolstadt haben zahlreiche Beachvolleyballer aus der Region teilgenommen. Die Plattform bietet den Freizeitsandsportlern eine Gelegenheit sich in den verschiedenen Kategorien Damen, Herren und Mixed in den Leveln Freestyle, Basic und Expert zu messen. Unter den zahlreichen Beach-Enthusiasten befanden sich auch mehrere Teams aus dem Ries, welche ihr Können unter Beweis stellten.

Zu Beginn stellten sich die Duos Leberle/Stadali, Löfflad/Reichenberg sowie Wetzel/Wetzel und Fix/Fink der Konkurrenz in der Kategorie Mixed. Alle Teams konnten ihre taktischen Fähigkeiten und technisches Können im Sand erfolgreich abrufen und so ihre Gegner in der Vorrunde ausstechen. Am darauffolgenden Tag ging es ähnlich erfolgreich weiter. Da die Teams in den unterschiedlichen Schwierigkeitsleveln angetreten waren, wurden auch die Spiele zunehmend intensiver. Am Ende belegten Leberle/Stadali den fünften Platz im Expert-Level. Wetzel/Wetzel und Fix/Fink teilten sich jeweils auf dem zweiten und dritten Platz das Podium im Basic-Level.

Beste Platzierung für das Duo Löfflad/Reichenberg

Die beste Platzierung konnte das Team Löfflad/Reichenberg erzielen, das mit einem grandiosen ersten Platz sich ganz oben auf dem Siegertreppchen im Basic-Bereich wiederfand. Einen Tag später maßen sich die Damen noch in einem spannenden Wettbewerb miteinander. Hier traten die Rieser Delegation Müller/Löfflad und Fix/Zerelles an. Trotz der vergangenen anstrengenden Tage zeigten auch hier beide Teams nochmal eine klasse Leistung und belohnten sich am Ende jeweils mit einem fünften und neunten Platz. (AZ)