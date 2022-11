Bezirksliga Nord

TSV II gewinnt gegen Rain II, Maihingen verliert klar

Daniel Ernst (rechts) vom TSV Nördlingen II) will Christian Kühling vom TSV Rain II den Ball abluchsen.

Plus In der Bezirksliga Nord holt Nördlingen II den Sieg im Nachholspiel gegen Rain II. Maihingen dagegen gibt eine Halbzeitführung her.

TSV Nördlingen II – TSV Rain II 1:0 (0:0) . – Der TSV Nördlingen II hat sich im 18. Punktspiel zum ersten Saisonsieg gekämpft. Der gerade mal zwei Minuten vorher eingewechselte 18-jährige Linus Löfflad war in der 84. Minute der Torschütze. „Die Mannschaft hat sich den ersten Saisonsieg verdient, wir waren schon in den letzten Spielen trotz klarer Niederlagen gut unterwegs, aber halt nur immer für ein Zeitfenster“, erklärte TSV-Trainer Andreas Schröter.

Die ersten zehn Minuten hatten die Gastgeber zwei gute Abschlüsse durch einen abgefälschten Freistoß von Daniel Ernst (3.) und eine Chance durch Luka Pesut (5.). Die Gäste hatten ihre ersten Offensivszenen durch Simon Waas (13.) und einen Kopfball von Christian Kühling (22.). Dazwischen lag eine hundertprozentige Chance von Endrit Imeri, der allein vor dem Tor auftauchte. Bei einer Hereingabe von Waas zeigte Nördlingens Keeper Alverik Montag kleine Unsicherheiten, war aber bei einem weiteren Schuss von Waas aufs kurze Eck da. Die letzte Szene vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Tobias Beyrle (TSV Friedberg, Gruppe Augsburg) hatte Gästekapitän Kühling, doch dessen Flachschuss holte Montag aus dem unteren Eck (36.).

