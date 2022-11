Maihingen kassiert hohe Niederlage gegen Biberbach

Plus Fünf Gegentore müssen die Maihingerinnen gegen Biberbach hinnehmen. Dabei waren die FC-Damen nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

Die Maihinger Fußballerinnen haben auch den sechsten Vergleich gegen Biberbach nicht gewinnen können. Die Gastgeberinnen waren beim 5:0 (4:0) das bessere Team und haben damit ihren Anspruch auf die Meisterschaft unterstrichen.