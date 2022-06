Bodybuilding

21:00 Uhr

Der Mann mit den Muskeln

Kevin Kutscher betreibt Bodybuilding als Hobby. Er will wissen, wie weit er seinen Körper formen kann.

Plus Kevin Kutscher aus Nördlingen hat den 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Bodybuilding erreicht. Was alles hinter dem Körperkult steckt.

Von Maximilian Bosch

Der Nördlinger Kevin Kutscher stählt seit 14 Jahren seinen Körper als Hobby – und das so gut, dass er es zum Fränkischen Meister und zum Bayerischen Meister geschafft hat. Außerdem hat er den 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Bodybuilding geholt. Seine Disziplin ist das Classic Bodybuilding, womit die meisten glänzende, braune Körper voller Muskeln verbinden. Doch wie kommt man dazu, und was muss man tun, um so auszusehen?

