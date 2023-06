Bodybuilding

Die Nördlinger Bodybuilderin Alina Pisko feiert große Erfolge

Plus Die junge Bodybuilderin Alina Pisko aus Nördlingen hat im Frühjahr ihre bisher größten Erfolge gefeiert. Wie es dazu kam und was sie als Nächstes vorhat.

Mit erst 21 Jahren hat Alina Pisko im deutschen Bodybuilding schon so gut wie alles erreicht: Die Nördlingerin hat im Frühjahr dreimal Gold und einmal Silber gewonnen, ist damit deutsche Juniorenmeisterin, fränkische Meisterin, bayerische Meisterin und deutsche Vizemeisterin. Der zweite Platz bei den deutschen Meisterschaften ist für sie der bisherige Karrierehöhepunkt – ein Erfolg, mit dem nicht gerechnet hatte. Ob sie jetzt weitermacht und noch höher hinaus will, steht aber aus verschiedenen Gründen in den Sternen.

Die ausgebildete Sport- und Fitnesskauffrau Pisko wird von Lena Etessam trainiert, einer der bekanntesten Bodybuilding-Trainerinnen Deutschlands. Erst vor zwei Jahren hat sie ihren ersten Wettkampf bestritten, jetzt feiert sie schon deutschlandweite Erfolge. Die Grundlage dafür ist ein rigoroser Trainings- und Ernährungsplan, mit dem die Nördlingerin dieses Jahr wieder am 1. Januar begann. 16 Wochen lang "gibt es nichts anderes", erklärt sie, alles müsse darauf ausgerichtet sein, den perfekten Körper bei den Wettbewerbsterminen zu haben. Unterstützung dabei bekommt sie von ihrem Freund Kevin Kutscher, selbst ein Nördlinger Bodybuilder, der im vorigen Jahr Dritter bei der deutschen Meisterschaft wurde.

