Bestleistungen mit dem Bogen in Lehmingen

Zwei Tage lang lässt Deutschlands Bogenschützen-Nachwuchs die Pfeile fliegen. Bei der Deutschen Meisterschaft auf der Anlage des SVLD fallen Rekorde.

87 Jugendliche aus ganz Deutschland haben sich am vergangenen Wochenende in Lehmingen bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend-Bogenschützen eingefunden. Ihr Weg führte sie unter anderem aus Hamburg, Leipzig oder sogar Flensburg in die kleine Gemeinde am Riesrand – manche Schützinnen und Schützen nahmen dafür einen Anfahrtsweg von über 800 Kilometern auf sich. Mit ihnen reisten etwa 100 Trainer, Eltern und Fans an und vollendeten mit zahlreichen Schaulustigen das stimmungsvolle Gesamtbild dieses einmaligen Events.

Eröffnet wurde die Meisterschaft am Samstag um 12.45 stimmungsvoll mit der deutschen Nationalhymne und der Begrüßung durch den Vizepräsidenten des DBSV Thomas Röher. Auch Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker, der auch die Schirmherrschaft für das 50-jährige Vereinsjubiläum des SV Lehmingen/Dornstadt übernommen hat, und der Vorsitzende Manuel Obel richteten einige Worte an die Sportler zu Beginn der Veranstaltung. Bereits zu Beginn des Wettkampfes wurden Ehrungen für acht deutsche Rekorde an die Jugendlichen verliehen.

70 Bilder Bogenschützen-Nachwuchs misst sich bei besten Bedingungen in Lehmingen Foto: Josef Heckl

Pünktlich um 14 Uhr flogen dann die ersten Pfeile bei perfekten Wettkampfbedingungen. Schon am ersten Tag des zweitägigen Sportereignisses wurden von den Schützen auf die weiten Distanzen in zwei Durchgängen grandiose Ergebnisse erzielt. Am Sonntag begannen die ersten beide Durchgänge, bei denen auf vier verschiedene Distanzen geschossen wurde, bereits um 10 Uhr. Jeder Schütze musste hier viermal 36 Pfeile abgeben. Die bestmöglich erreichbare Ringzahl von 1440 wurde von den besten Teilnehmern fast voll erzielt. Zwei der Jugendschützen haben in einem Durchgang 359 von 360 möglichen Ringen erreicht und unterstrichen damit ihre herausragende Klasse.

Die Sportanlage in Lehmingen ist ideal für die jungen Bogenschützen. Auch das Wetter passte am Wochenende perfekt. Foto: Jörg Bumba

Die Siegerehrung am Sonntag um 15.30 Uhr beschloss die deutsche Meisterschaft. Hervorzuheben ist, dass in Lehmingen gleich fünf deutsche Rekorde eingestellt wurden. Der Präsident und der Jugendwart des DBSV Kai Volkmann, Landrat Stefan Rößle, Bürgermeister Thomas Heydecker und Vereinsvorsitzender Manuel Obel richteten nochmals einige Worte an die Sportler und Zuschauer. Besondere Grüße galten dabei dem Nachwuchs U12 bis U18 aus ganz Deutschland. Rößle bedankte sich besonders beim Ausrichter SV Lehmingen-Dornstadt für die gelungene Veranstaltung und meinte gut gelaunt, dass es vielleicht beim nächsten Mal mit der Europameisterschaft klappe.

3. Kirchweihturnier ist in Lehmingen steht schon bald an

„Noch nie habe ich so viele strahlende Gesichter gesehen“: So beendete der Vorsitzende Manuel Obel das besondere Sport-Event. Er betonte auch, dass diese Meisterschaft definitiv in die Geschichtsbücher des SV Lehmingen-Dornstadt eingehen werde. Sein ausdrücklicher Dank galt dem Präsidium des DBSV, Landrat Rößle, Bürgermeister Heydecker, sowie dem Vereinsausschuss für das entgegengebrachte Vertrauen und die tolle Unterstützung. Einige Dankesworte richtete er zudem an die Sponsoren des Vereins, zu denen auch Europas größter Bogensporthändler „Bogensportwelt“ zählte.

Der SV Lehmingen-Dornstadt richtet mit der Kirchweih vom 22. bis 24. September bereits das nächste „Großereignis“ im Dorf aus. Hier werden am 23. September ab 14 Uhr wieder Bogenschützen aus nah und fern erwartet, die sich im dritten Kirchweihturnier auf unterschiedliche Distanzen messen werden. Ein Höhepunkt dürfte wieder das Turnier „Nerves of Steel“ werden, das ab circa 19.30 Uhr am örtlichen Sportplatz stattfinden wird. Hierbei sollen die Bogenschützen aus 18 Metern Entfernung durch ein nach jedem Durchgang immer weiter verjüngtes Loch treffen. Jeder Schütze darf nur so lange teilnehmen, wie er trifft – geht ein Schuss daneben, scheidet er aus dem Wettbewerb aus. Dem treffsichersten Schützen winkt hier mit einem Spanferkel der Hauptgewinn. Im nächsten Jahr feiert der Verein zudem vom 7. bis 9. Juni sein 50-jähriges Bestehen. (AZ)

