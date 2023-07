Boule Club Oettingen feiert Doppelerfolg

Die erste Mannschaft der steigt in die Bayernliga auf, die Oettinger "Reserve" wird Meister in der Bezirksliga. Für beide Teams bedeutet das den Aufstieg.

Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr aus der Bayernliga hat der Boule Club Oettingen am letzten Spieltag der Landesliga Nord in Niedernberg den Aufstieg gefeiert. Somit steigt das Team, mit neun Siegen ungeschlagen, wieder in die Bayernliga auf, die höchste bayerische Klasse.

Auch die zweite Oettinger Mannschaft geht nach oben

Auch die zweite Mannschaft des Boule Club Oettingen hat den Aufstieg in Burgthann erfolgreich gemeistert. Mit drei Siegen (insgesamt 8:1) geht es als Meister von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga. Somit war es ein rundum erfolgreiches Wochenende für die Oettinger Bouler. (AZ)