Keine Winterpause für Nördlinger Boule-Spieler

Interessierte Spielerinnen und Spieler sind jederzeit zu den wöchentlichen Partien willkommen. Bald steht ein größeres Turnier an.

Die Nördlinger Boule-Szene hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt und auch im Winter wird, wenn es die Witterung erlaubt, auf den Plätzen Frickhinger Anlage und am Minigolfplatz Boule gespielt. Schon seit vielen Jahren trifft man sich regelmäßig jeden Sonntag um 10 Uhr in den Anlagen.

Mittlerweile finden sich aber auch mehrmals wöchentlich, meist nachmittags oder gegen Abend, bunt gemischte Teams von Boule-Spielern, vom Anfänger bis zum jahrzehntelangen Aktiven zusammen, um gemeinsam einige Runden zu spielen. Jeden letzten Sonntag im Monat findet ab 14 Uhr das „Kleine Sonntagsturnier“ statt. Dieses Turnier wird bei jedem Wetter abgehalten. Auch ein spontanes Nikolaus-Turnier wurde ausgetragen.

Boule in Nördlingen: Frühjahrsturnier am 4. März

Das nächste größere Frühjahrsturnier steht bereits am 4. März an. Außerdem sind dieses Jahr noch weitere Turniere, Trainingstage und Freundschaftsspiele geplant. Zwar dürften die momentanen Temperaturen derzeit eher die hartgesottenen Boule-Spielerinnen und Boule-Spieler auf den Platz locken, jedoch sind Gäste und Interessierte jederzeit willkommen.

In der Regel wird neben Sonntagvormittag auch mittwochs ab 17 Uhr (Frickhinger Anlagen) und Freitagnachmittag (Minigolfanlage) gespielt. Weitere Informationen für Interessierte gibt es per Mail bei Gerd Anders: gerdanders@gmx.net. (AZ)