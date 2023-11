Breitensport

06:30 Uhr

Timm Metzler vom TSV Nördlingen braucht Rieser Stimmen

Plus Tischtennis-Trainer des TSV kann Vereinsheld werden, davon würde die Jugendarbeit profitieren. Die Online-Abstimmung dazu läuft bis 27. November.

Von Georg Kaulfersch

Das rege Vereinsleben in Deutschland wäre ohne ehrenamtliches Engagement in dieser Form undenkbar. Um den Einsatz jener Menschen zu honorieren, die mit ihrer unermüdlichen Arbeit täglich Großartiges leisten, hat die Sparkasse die Aktion „Vereinsheld:innen gesucht“ initiiert. Die Tischtennisabteilung des TSV 1861 Nördlingen nominierte dafür Timm Metzler.

Er leitet mit beispiellosem Engagement und hoher fachlicher Expertise seit fünf Jahren die Jugendarbeit des Vereins und hat es geschafft, den Nachwuchs mit sechs Teams komplett neu aufzustellen. Am Herzen liegt ihm dabei einerseits die Vermittlung purer Freude am Tischtennissport, andererseits die individuelle Talentförderung. Seine Erfolge in ersterem Bereich belegt die enorme Trainingsbeteiligung und mit Lenni Zuber ist ein Spieler unter den Fittichen des Trainers herangewachsen, der in seiner Altersklasse (U12) zu den vielversprechendsten Nachwuchsspielern des Freistaates gehört. Doch nicht allein aufgrund faktischer Erfolge, sondern wegen seiner Persönlichkeit ist Metzler im Gesamtverein zur Identifikationsfigur für Jung und Alt geworden.

