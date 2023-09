Viel Gold und Silber beim Schülersportabzeichen in Nördlingen

Trotz widriger Bedingungen erwerben 24 Kinder unter Anleitung von Otto und Renate Troll das Schülersportabzeichen. Die Jugend zeigt begeisternde Leistungen.

Mit denkbar ungünstigen Bedingungen in diesem Jahr hatten die Buben und Mädchen beim Ferienprogramm der Stadt Nördlingen zu kämpfen, als sie sich um das Deutsche Schülersportabzeichen bemühten. Zuerst machten heftige Gewitter, dann kühle Temperaturen Anfang der Sommerferien einen Start unmöglich, später dann waren hochsommerliche, fast schon tropische Bedingungen der Grund dafür, dass so manche Meldung zurückgenommen wurde oder die Kandidaten erst gar nicht zum Wettkampf erschienen. Am Ende konnten sich die Organisatoren Renate und Otto Troll doch über immerhin 24 Bewerberinnen und Bewerber freuen, die einen langen Atem bewiesen und fast durchweg mit Gold und Silber zu einem guten Abschluss kamen.

Der jüngste Starter war der erst sechsjährige Mats Wittner, der die anspruchsvollen zwei Stadionrunden in 4:06,0 Minuten zurücklegte. Schon deutlich schneller ging es bei den älteren Sportlern zur Sache: Lukas Gärtner, acht Jahre, 3:34,0 Minuten, Philipp Scherb, acht Jahre, 3:35,0 Minuten, Ronny Kucher, zehn Jahre, 3:20,0 Minuten, Theresa Sienz, elf Jahre, 3:21,0 Minuten. Schnellste Sprinter auf der Kurzstrecke waren die Zwillinge Jonas und Jana Ilg, acht Jahre, über 30 Meter mit 5,2 Sekunden und Antonia Böhm, 13 Jahre, mit 7,4 Sekunden über 50 Meter. Sie war es auch, die mit 3:15,8 Minuten bei ihrem Alleingang über die zwei Stadionrunden (800 Minuten) ein weiteres herausragendes Ergebnis hatte.

Urkunden und Abzeichen können bei der Stadtverwaltung abgeholt werden

In einem ganz anderen Element war der elfjährige Theodor Böckh zu Hause. Er absolvierte den Bereich Schnelligkeit im Wasser und hinterließ mit 19,2 Sekunden über 25 Meter Kraul einen starken Eindruck. So konnten am Ende die 13 Buben und elf Mädchen ihre Urkunden und Abzeichen entgegennehmen: die hochoffizielle Urkunde des Bayerischen Landessportverbandes und dazu die individuell gestaltete und mit einem persönlichen Foto angereicherte Urkunde der Stadt Nördlingen, die von Simone Leidel als Vertreterin des Veranstalters überreicht wurde. Otto Troll bedankte sich nachdrücklich bei den zuverlässigen Helferinnen Heidrun Hey und Helga Kirchner sowie Simone Leidel, die ihm und seiner Ehefrau Renate bei der organisatorischen Abwicklung eine wertvolle Stütze waren. Am Ende gab es zufriedene Gesichter und Freude allenthalben.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei der Siegerehrung nicht persönlich anwesend waren, können ihre Urkunden und Abzeichen ab sofort bei der Stadtverwaltung Nördlingen, Brot- und Tanzhaus, 1. Stock, Zimmer 110, abholen. (AZ)