Golf-Club Hochstatt: Golfen für den guten Zweck

Im Golf-Club Hochstatt hat wieder das Hochstatt Charity-Turnier stattgefunden. Die Einnahmen aus Startgeld, Mulligans und Tombola in Höhe von 4.115 Euro kommen dieses Jahr dem Verein Freunde schaffen Freude e. V. zugute. „Das Golfspielen ist ein wunderschöner Sport, und den meisten unserer Mitglieder geht es finanziell und körperlich gut. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben,“ so Marion Jooss, Präsidentin des Golf-Club Hochstatt. „Vielen Dank an unsere großzügigen Sponsoren.“ Uli Schmid, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, bedankte sich für das Engagement der Golferinnen und Golfer und stellte den Verein vor. Freunde schaffen Freude e. V. wollen mit der Spende mehrere Projekte, unter anderem der Herz- und Zeitverschenker unterstützen. Das Golfturnier wurde als Scramble ausgetragen, einer Spielform, bei der jeweils zwei Spieler ein Team bilden. Am Abend nahmen Präsidentin Marion Jooss und Vize-Präsident Roland Erhardt die Siegerehrung vor und gratulierten den Tagesbesten zu ihren Ergebnissen:

1. Brutto: Christian Pilgermayer und Paul Vocke

2. Brutto: Rüdiger Bosch und Constantin Hofmann

1. Netto A: Luis und Marion Jooss

2. Netto A: Martin Unseld und Axel Eichler

1. Netto B: Andrea Sprenger und Erhard Knötzinger

2. Netto B: Karl und Evi Wörle

1. Netto C: Margarete und Dr. Erwin Stoerrle

2. Netto C: Dieter Sieber und Kay Muras

Longest Drive Damen und Herren: Margarete Stoerrle und Erhard Knötzinger

Nearest to the Pin Herren: Christian Pilgermayer

Tombola beim Golfclub Hochstatt

Höhepunkt des Abends war die Tombola mit hochwertigen Gewinnen, großzügig gesponsert von der Clever Group, dem Hotel Gut Weißenhof, Widmann’s Löwen, der Fa. Grüner, Optik Scheuble, Juwelier Weichert, dem Modehaus Steingass, Intersport Sieber, Art of Golf – Bill Pringle, Fusion Food Truck, Licht Kreativ und Euronics Bertz.