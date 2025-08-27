Luca Baumann und Susanne Pitz holen sich die Titel beim GC Hochstatt

Der sportliche Saisonhöhepunkt im Golf-Club Hochstatt (bei Neresheim) ist die Clubmeisterschaft. Diese versprach auch dieses Jahr besondere Spannung und hielt dieses Versprechen eindrucksvoll.

Luca Baumann, einer der Mitfavoriten auf den Titel in der Herrenkonkurrenz, lag nach Tag eins gemeinsam mit Heiko Bittner an der Spitze. Mit einer Runde von 72 Schlägen lagen beide gleichauf und hatten sich bereits Abstand auf ihre Verfolger verschafft. Tag zwei sollte die Entscheidung bringen. Baumann spielte erneut mit 72 Schlägen hervorragendes Golf, während Bittner mit 75 Schlägen knapp dahinter folgte. Im Gesamtklassement belegte Heiko Bittner den zweiten Platz. Mit insgesamt 144 Schlägen sicherte sich Luca Baumann verdient den Clubmeistertitel.

Golfclub Hochstatt: Gunter Siegmann verteidigt Clubmeistertitel mit 159 Schlägen

Bei den Damen sorgte Susanne Pitz bereits nach der ersten Runde mit 86 Schlägen für Spannung. Ulrike Kopp folgte ihr mit nur einem Schlag Rückstand. Auch die zweite Runde verlief auf Augenhöhe, beide Damen notierten eine 90 auf der Scorekarte. Mit insgesamt 176 Schlägen und einem Schlag Vorsprung holte sich Susanne Pitz den Clubmeistertitel der Damen. Der Clubmeistertitel der AK50-Damen war Susanne Pitz mit dem Ergebnis sicher: Mit insgesamt 176 Schlägen holte sie sich auch diesen Titel. In dieser Wertung bei den Herren setzte sich der Vorjahressieger Gunter Siegmann erneut durch, mit konstanten Runden von 79 und 80 Schlägen verteidigte er souverän seinen Titel.

Bei den Ü65-Herren holte sich Herren-Clubmeister Werner Breyer überlegen den Sieg mit insgesamt 152 Schlägen. Bei den Damen setzte sich erneut Ulrike Kopp durch, die mit Runden von 87 und 90 Schlägen, insgesamt 177, ihren Titel erfolgreich verteidigte. In der AK30-Wertung ging der Clubmeisterpokal an den Gesamtsieger Luca Baumann. (AZ)