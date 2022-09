Dachau

vor 37 Min.

TSV Nördlingen stürzt auf Relegationsplatz ab

Etienne Perfetto (in blau-weiß) gibt vollen Einsatz. Links Niclas Groß, rechts Orkun Tugbay vom TSV Dachau.

Plus Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Dachau verliert der TSVmit 1:4. Dabei starteten die Rieser zunächst gut. Doch hinsichtlich der zweiten Halbzeit spricht Coach Schreitmüller von einer „Katastrophe“.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen findet einfach nicht in die Erfolgsspur zurück. Mit der deutlichen 1:4-Niederlage beim Abstiegsmitkonkurrenten TSV Dachau 1865 überholten die Oberbayern die Rieser in der Tabelle überholt – Nördlingen befindet sich nun auf einem Relegationsplatz. Für die Gastgeber war es nach vier Niederlagen in Folge wieder mal ein Sieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen