Eigner Angels gegen Wings Leverkusen, zweiter Teil

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen bekommen es Nördlingens Bundesliga-Basketballerinnen mit den Wings Leverkusen zu tun. Der Erfolg im Pokal am Mittwoch gegen denselben Gegner ist eine gute Ausgangslage, doch die Erinnerung an die letzte Fahrt an die Wupper ist keine gute.

Nur ungern denkt man im Lager der Eigner Angels Nördlingen an den Auftakt der vergangenen Saison zurück, als man in Leverkusen in den Schlusssekunden mit 64:65 verlor. 18 Ballverluste leisteten sich die Rieserinnen vor gut einem Jahr, dazu eine Freiwurfquote von kläglichen 33 Prozent.

Basketball-Bundesliga: Nördlingen und Leverkusen präsentieren sich rundum erneuert

Bis auf Kapitänin Lisa Berthold, Anna Löffler und Mariam Hasle-Lagemann hat sich das Nördlinger Team stark verändert. Das gleich gilt jedoch auch für Leverkusen. Greta Kröger (14 Punkte beim Pokalspiel, zwei Dreier), Lisa Koop (4) und Mante Kvederaviciute (3) können noch vom guten Auftakt des damaligen Aufsteigers gegen Nördlingen erzählen. US-Neuzugang Nicole Scales, Topscorerin der Rheinländerinnen in den ersten beiden Pflichtspielen, kam am Mittwoch im dritten Viertel in Nördlingen gar nicht zu Punkten, wurde sie doch von Angels-Spielmacherin Laura Schinkel gut verteidigt.

Den Fehler, sich vom souveränen Pokalsieg am Mittwoch verleiten zu lassen, das erste Auswärtsspiel der Eigner Angels der Saison 2024/25 auf die leichte Schulter zu nehmen, will der letztjährige Tabellenfünfte sicherlich nicht begehen. Spielbeginn in Leverkusen ist um 16 Uhr, live auf Sport Total zu verfolgen. (AZ)