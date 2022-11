Damen-Volleyball Bayernliga

Zurück in der Festung Marktoffingen

Die Lufthoheit am Netz gewinnen will der FSV Marktoffingen gegen München. In der Bildmitte: Maria Altenburger im Spiel gegen Burgberg.

Plus Mit dem Heimrecht gegen TB München II soll für Marktoffingens Volleyballerinnen auch der Erfolg wiederkehren.

Die Damen I des FSV Marktoffingen wollen nach zwei Niederlagen in Folge nun endlich wieder einen Sieg in der Bayernliga einfahren. Nach einer bisher perfekten Heimspielbilanz (zwei Spiele, zwei Siege) folgten zwei Auswärtsniederlagen. Nun steht also endlich wieder ein Heimspieltag an. Gegner dabei wird der TB München II sein.

