Damen-Volleyball

vor 16 Min.

FSV-Damen machen kurzen Prozess mit TB München II

In der Marktoffinger Festung weiterhin ungeschlagen bleiben die Volleyball-Damen I des FSV. Den dritten Sieg im dritten Heimspiel gab es nun gegen den TB München

Plus Damen-Volleyball Bayernliga: Marktoffingens erste Mannschaft siegt im dritten Heimspiel mit 3:0 und bleibt zuhause ungeschlagen. Die Gäste werden im Eiltempo abserviert.

Von Antonia Leberle Artikel anhören Shape

Vergangene Woche haben sich die FSV-Damen im Spiel gegen den TSV Eiselfing noch in der Rolle des deutlich unterlegenen Gegners wiedergefunden. Am Samstag waren es die Gäste der Marktoffingerinnen vom TB München II, welche am Ende des Spiels als deutlich schwächere Mannschaft wieder vom Platz schlichen. Dass die FSV-Damen nach nur einer Stunde Spielzeit ausgelassen mit ihren Trainern den deutlichen dritten Heimspielsieg bejubeln konnten, war für alle Beteiligten eine kleine Überraschung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .