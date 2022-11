Marktoffingens Erste verliert chancenlos in Eiselfing

Plus Damen-Volleyball Bayernliga: Marktoffingens Erste muss sich auswärts mit 0:3 geschlagen geben. Die Rieserinnen bekommen vom TSV Eiselfing eine Volleyball-Lehrstunde.

Der erste Auswärtssieg der Marktoffinger Volleyballerinnen in der Bayernliga lässt noch auf sich warten. Ziemlich deutlich stand am Samstagabend die zweite Niederlage der Saison gegen den TSV Eiselfing mit 0:3 fest. Vor einer vollen Halle, die ihr Heimteam mit Trompeten lautstark anfeuerte, kassierten die FSVlerinnen einen dicken Dämpfer.