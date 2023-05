DC Laub kann den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen

Nach dem 5:5 gegen die Firedarters Gosheim III steht der DC Laub vor dem Aufstieg in die 1. NSDV-Liga. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag.

Im Rennen um die Meisterschaft der 2. Liga Nord des Nordschwäbsichen Dartverbands (NSDV) hat sich der Dart-Club Laub in einer sehr fairen Partie einen wichtigen Punkt gegen die dritte Mannschaft der Firedarters aus Gosheim gesichert. Damit haben es die Lauber nun selbst in der Hand, sich gegen die Dscheina Darters Donauwörth II die Meisterschaft und den Aufstieg zu sichern.

In einer anfänglich sehr angespannten Atmosphäre mit 50 Zuschauerinnen und Zuschauern konnte sich Laubs Tobias Stelzle nach anfänglicher Nervosität deutlich mit 3:1 gegen den derzeit besten Spieler der Liga, Holger Krach, mit einer 180 sowie einem 17- und einem 18-Darter-Shortleg durchsetzen. Zeitgleich musste Markus Schneid eine verdiente 0:3-Niederlage gegen Stefan Mittring ertragen. Im zweiten Block der ersten Einzel gewann Alexander Schuster nach einem 0:2-Rückstand in den Legs doch noch gegen Michael Lebschi, während Thomas Randi seine beachtliche Form bestätigte und 3:1 gegen Michael Kretschmer gewann.

Darts: Laub und Gosheim III schenken sich nichts

Mit einem Zwischenstand von 2:2 in den Spielen zeigte sich das gleiche Bild aus Lauber Sicht im zweiten Block der Einzel. Stelzle gewann 3:0 gegen Mittring und Schneid verlor 0:3 gegen Krach, während Lebschi 3:0 gegen Kretschmer verlor und Randi 3:2 gegen Schuster siegte. Höhepunkte waren ein 21-Darter von Stelzle und ein beachtlicher 15-Darter von Kretschmer.

In der ersten Doppelpartie zwischen Schneid/Lebschi und Kretschmer/Mittring führte zunächst der DC Laub mit 2:0, ehe Gosheim den Ausgleich schaffte. Schneid konnte das Unentschieden sichern, vergab jedoch um Millimeter und Mittring besiegelte die 5:4-Führung aus Gosheimer Sicht. Das gleiche Bild ergab sich im zweiten und entscheidenden Doppel, jedoch mit dem glücklicheren Ende für den DC Laub. Nachdem der DC um Stelzle/Randi jeweils die Gosheimer Führung in den Legs ausgleichen konnte, führten die Gosheimer Schuster/Kretschmer im letzten, entscheidenden Leg mit 200 Punkten. Schuster konnte die letzten Pfeile nicht ins Doppelfeld bringen, ehe Thomas Randi 25 Restpunkte mit Treffern auf die Fünf, die Zehn und die Doppel-Fünf zum gerechten 5:5-Unentschieden checkte.

Somit fällt die Entscheidung um die Meisterschaft am letzten Spieltag in Laub gegen die Dscheina Darters III aus Donauwörth. Das Spiel findet statt am Donnerstag, 25. Mai, ab 20 Uhr im Sportheim des Lauber SV. Einen weiteren Darts-Höhepunkt in Laub stellt das Turnier am Pfingstsamstag dar, das mit einem Starterfeld von 96 Spielerinnen und Spielern ausgetragen wird. (AZ)

