Laub feiert Pfingstwochenende mit Darts und jeder Menge Fußball

Ein rundum gelungenes Pfingstwochenende hat der Lauber SV geboten. Neben Musik und Kulinarik stand der Sport in vielerlei Hinsicht im Mittelpunkt.

Der Lauber Sportverein kann auf ein gelungenes Pfingstsportwochenende zurückblicken. Dank vieler Helferinnen und Helfer rund um das Fest konnte den Besuchern wieder ein attraktives Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt geboten werden.

Den Startschuss für die Festtage übernahmen die Betriebe aus dem Landkreis. Im Betriebsturnier konnten die Teilnehmer sich als Abwechslung zum beruflichen Alltag gemeinsam als Fußballmannschaft präsentieren. In einem Teilnehmerfeld von acht Teams schafften es die Betriebskicker von Ohnhäuser Wallerstein und die Mannschaft der Schreinerei Leberle aus Munningen sowie der Firma Sand Eireiner aus Wemding bis ins Finale, das die Ohnhäuser-Truppe nach spannendem Verlauf für sich entscheiden konnte.

Keine Lauber Siege in den Fußball-Punktspielen an Pfingsten

Das fußballerische Programm am Pfingstsamstag war von den letzten Punktspielen der Kreisklasse Nord 1 geprägt. Zunächst musste sich die zweite Mannschaft gegen den Tabellennachbarn aus Flotzheim mit 1:2 geschlagen geben. Den Ehrentreffer erzielte Julian Seefried kurz vor Schluss. Im Anschluss teilten sich die ersten Mannschaften die Punkte in einem sehr ausgeglichenen Spiel. Nach Rückstand konnte der LSV durch Matthias Maurer und Lukas Eireiner die Partie drehen, man kassierte jedoch in den letzten Spielminuten den Ausgleich.

Bereits um 16 Uhr startete parallel zu dem fußballerischen Geschehen im Freien das dritte Pfingst-Dartturnier mit 96 angemeldeten Spielerinnen und Spielern im Festzelt. In einem vom Dart-Club Laub organisierten Wettkampf wurden zunächst die Platzierungen aus 16 Gruppen ermittelt. Über die K.-o.-Spiele qualifizierten sich Dominik Raab von den Dartfreunden Bopfingen und Tobias Reisner vom SV Steingriff für das Finale. Kurz vor Mitternacht stand Tobias Reisner mit einem klaren 4:1 als 3. Lauber Dart-Turnier Sieger fest. Das höchste Finish im Turnier sicherte sich Michael Kretschmer von den Firedarters aus Gosheim mit 138 Punkten.

FC Promille schlägt Dynamo Dümmsen im Fußball-Hobbyturnier

Der Pfingstsonntag wurde vom schon über die Grenzen hinaus bekannten „Hobbyturnier“ mit einem bunt gemischten Teilnehmerfeld bestimmt. Viel Spaß hatten die gut gelaunten Freizeitkicker und Zuschauer während des gesamten Turniers, das bis in die Abendstunden mit spannenden Spielen gespickt war. Die zum Schluss feststehenden Finalsieger FC Promille siegten über Dynamo Dümmsen und jubelten ausgelassen über den Gewinn der begehrten Siegertrophäe. Zu erwähnen ist der Bauwagen Laub, der mit dem dritten Platz die beste Platzierung seit der Teilnahme an dem Hobbyturnier erreichte. Die beste Unterstützung zum Feiern bot die Partyband Die Bande bis spät in die Nachtstunden im gut gefüllten Festzelt.

Am Pfingstmontag lockten die zahlreichen angebotenen Lauber Schmankerl neben dem beliebten Grillhähnchen viele Besucher zum Mittagstisch ins Festzelt. Sportlich stand der letzte Festtag ganz im Zeichen des „8. Lauber Jugendtags“. Auf reges Interesse stieß ein ausgetragenes Bambini-, F-Junioren und E-Juniorenturnier. Beim E-Juniorenturnier belegte der SV Tapfheim und bei F-Juniorenturnier die SpVgg Deinigen den obersten Rang. Der Höhepunkt am Montag war das Endspiel im Landratspokal der U13-Junioren, welches der TSV Nördlingen mit 1:0 gegen den FC Marxheim/Gansheim per Elfmetertreffer gewann. Zum abendlichen Festausklang boten die Wilderer Buam eine passende musikalische Atmosphäre. (AZ)