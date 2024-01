Zwei neue Finalisten duellieren sich um Niederhofens Darts-Krone

Die achte Auflage des Darts-Turniers in Niederhofen bringt einen neuen Champion hervor: Benni Beck setzt sich nach einem spannenden Turnier durch.

In Niederhofen hat das mittlerweile achte Darts-Turnier stattgefunden, das sowohl bei Anfängern als auch bei Vereinsspielern einen festen Platz im Terminkalender einnimmt. Somit waren die Startplätze auch dieses Jahr wieder frühzeitig ausgebucht.

Um auch Anfängern eine Chance zum Weiterkommen zu bieten, wurde die erste Runde im Single-Out Modus gespielt, wo es durchaus zur einen oder anderen Überraschung kam. Bei der für das Turnier typischen, geselligen Atmosphäre im Sportheim setzten sich bis zum Halbfinale letztlich aber die besten Spieler des Turniers durch. Jan Hähnlein, der Vorjahressieger Markus Lechner im Achtelfinale besiegte, zog als Erster mit einem Sieg über Tim Ehrmann ins Halbfinale ein, wo er auf Jürgen Zimmermann traf, der sich gegen Petrit Skelaj durchgesetzt hatte. Das zweite Halbfinale bestritten Benni Beck, der im Vorjahr bereits im Halbfinale stand, und Frank Oechslein, der schon mehrfach das Halbfinale erreicht hatte. Mit klaren Siegen gegen Denis Lämmermeier bzw. Andreas Mertenbaur warfen sie damit auch die letzten beiden Vertreter des SV Niederhofen/ Ehingen aus dem Turnier. Frank Oechslein gelang es im Viertelfinale zudem, eine 180 zu werfen.

Schon die Darts-Halbfinals in Niederhofen sind hart umkämpft

Im Match zwischen Jan Hähnlein und Jürgen Zimmermann ging zunächst Hähnlein mit 1:0 in Führung und holte anschließend auch das zweite Leg zum 2:0. Im dritten Leg spielte Zimmermann sehr gute Darts mit hohen Aufnahmen und checkte mit drei Darts 60 Punkte Rest zum 2:1. Zimmermann konnte im vierten Leg zum 2:2 ausgleichen und startete auch den fünften Durchgang stark, aber am Ende gewann es dennoch Jan Hähnlein. Dieser ließ sich mit der 3:2-Führung den Sieg nicht mehr nehmen, warf 171 Punkte, checkte anschließend 24 Punkte zum 4:2 und stand damit im Finale.

Das zweite Halbfinale zwischen Benni Beck und Frank Oechslein war ähnlich umkämpft. Zunächst ging Beck mit 1:0 in Führung, Oechslein glich jedoch sofort zum 1:1 aus. Anschließend hatte Beck einen guten Lauf und sicherte sich die nächsten beiden Legs zum 2:1 und 3:1, nachdem sein Gegner beinahe das Shanghai-Finish (dreifache 20, einfache 20 und doppelte 20) gelungen wäre. Zu diesem Zeitpunkt spielte Benni Beck einen Average (Punktedurchschnitt mit drei Pfeilen) von 64. Im fünften Leg warfen beide Spieler jeweils eine 140. Frank Oechslein gewann den Durchgang und kam nochmal auf 3:2 heran. Beck ließ aber im sechsten Leg nichts mehr anbrennen, gewann das Spiel mit 4:2 und zog damit erstmals ins Finale ein.

Becks gute Doppelquote ist im Endspiel gegen Hähnlein entscheidend

Dieses wurde im Modus Best-of-Nine gespielt, das heißt, man musste fünf Legs für den Sieg gewinnen. Benni Beck und Jan Hähnlein standen zum ersten Mal im Finale des Turniers. Das Endspiel begann gegen 22.30 Uhr. Den Anwurf hatte Beck, der auch das erste Leg mit einem Durchschnitt von 75 Punkten gewann und am Ende 40 Punkte checkte. Das zweite Leg ging mit einem Average von 74 Punkten an Jan Hähnlein, der 16 Punkte über die Doppel-Acht checkte.

Das Scoring ließ nun bei beiden Spielern etwas nach, was Benni Beck durch eine gute Doppel-Quote wettmachen konnte. Die ließ ihn im dritten Leg wiederum 40 Punkte zum 2:1 und im vierten Leg 56 Punkte zum 3:1 checken. Das 4:2 verpasste er aber knapp, Hähnlein checkte 40 Punkte zum 3:2. Leg Nummer sechs ging wieder an Beck, der damit nur noch ein Leg vom Turniersieg entfernt war. Diesen konnte Jan Hähnlein letztlich nicht mehr verhindern: Beck nutzte seinen Matchdart auf die Doppel-Zehn und machte sich damit zum Sieger des Darts Turniers in Niederhofen 2024. (AZ)