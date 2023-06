Kreative Altpapiersammlung der SpVgg Deiningen

Mit wiederverwertbaren Kartons setzt sich der Sportverein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein.

Die SpVgg Deiningen hat mit einer kreativen Aktion das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Vordergrund gerückt. Unmittelbar nach dem geplanten Festwochenende zum 75. Jubiläum findet wieder eine Altpapiersammlung statt. Um möglichst viele Deininger zu erreichen und zum Sammeln zu animieren, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen: Der Festausschuss und der Vorstand verteilten an jeden Haushalt eine Wellpappkiste, die von der Firma DS Smith zur Verfügung gestellt wurde.

Das Unternehmen bildet den gesamten Kreislauf von der Produktion einer Verpackung aus Wellpappe, beispielsweise im Werk in Nördlingen, über deren Recycling, einer eigenen Papierherstellung, bis hin zur Produktion einer neuen Verpackung ab. In die Sammelbehälter kann dann das Altpapier gelegt werden.

SpVgg Deiningen feiert 75. Vereinsjubiläum vom 14. bis 16. Juli

Am Sammeltag selbst können die gefüllten Schachteln ans Sportgelände gebracht und geleert werden. Falls dies nicht möglich ist, wird auch eine Abholung zuhause organisiert. Der Karton kann danach wiederverwendet werden. In diesem Zuge wurde auch gleich das abwechslungsreiche Festprogramm für das 75. Jubiläum der SpVgg Deiningen vom 14. bis 16. Juli an jeden Haushalt persönlich übergeben. Weitere Informationen zum Fest unter: www.spvgg-deiningen.de. (ba/jais)